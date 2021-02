Aber zurück? No way! „In mir drin ist so viel Europa – ich glaube, mehr geht einfach nicht“, sagt die Deutsch-Britin, die mit einem Niederländer verheiratet ist und zwischen Brüssel, Berlin, London und ihrem Wohnort Trier pendelt. Zwar habe sie als Vizepräsidentin des Europaparlaments „nicht so direkten Impact“ wie früher. Dafür kann sie nun, zusammen mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, ein größeres Rad drehen.