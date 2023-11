Selbst aus den Reihen der PiS meldet sich niemand, der Morawiecki die Chance einräumt, die Vertrauensabstimmung über sein Kabinett in zwei Wochen zu überstehen. Deshalb nennen es die meisten Kommentatoren eine Farce, dass Staatspräsident Andrzej Duda am Montagabend neun Frauen und neun Männer als Minister vereidigt hat. Bis auf drei Ausnahmen handelt es sich um der Öffentlichkeit unbekannte Gesichter; Morawiecki ist es nicht gelungen, PiS-Prominenz für sein chancenloses Zwei-Wochen-Kabinett zu gewinnen. Sollten nach seinem zu erwartenden Scheitern bei der Vertrauensabstimmung Tusk und seine Verbündeten die Regierungsgeschäfte übernehmen, so dürfte es sehr rasch für Morawiecki und die gesamte PiS höchst ungemütlich werden. Denn einer ihrer früheren Abgeordneten, ein ehemaliger Agent der Antikorruptionsbehörde, will sich den Untersuchungsausschüssen als Kronzeuge zur Verfügung stellen und über Nepotismus, Korruptionsnetzwerke sowie verfassungswidrige Aktionen gegen die von Tusk geführte Bürgerplattform (PO) aussagen.