So erreichen Sie Constantin Wißmann:

Ein 30-sekündiger Werbespot bei der Oscar-Verleihung 2017 kostete ungefähr 2,5 Millionen US-Dollar. Deswegen waren nur die ganz großen US-Firmen hier dabei – Wal Mart, Coca-Cola, McDonald's. Und die New York Times. Zehn Jahre ist es her, dass die wichtigste Zeitung Amerikas ihre bis dahin letzte Imagekampagne geschaltet hatte, in jedem dieser Jahre ist das Ende des Produkts Zeitung mindestens einmal vorhergesagt worden. Doch 2017 fühlen sich die Verantwortlichen offenbar stark genug, stark für mehr als ein nettes Imagefilmchen, es ist eine Attacke.

Auf weißem Hintergrund erscheinen schwarze Buchstaben als würde sie jemand tippen, bis der erste Satz gebildet ist: „Die Wahrheit ist, dass unsere Nation mehr denn je gespalten ist.“ Es folgt immer schneller eine Aussage nach der anderen, immer beginnend mit den gleichen drei Worten „Die Wahrheit ist“, die sich aber immer stärker widersprechen, bis man nur noch unverständliches Kauderwelsch liest und hört – dann, plötzlich wird der Hintergrund wieder weiß. Jetzt erscheint die Schrift langsamer, fetter und größer: „Die Wahrheit ist schwierig“ „Die Wahrheit ist schwierig zu finden“ und, schließlich: „Die Wahrheit ist wichtiger als je zuvor“.

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ