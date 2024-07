Halb schob man ihn, halb sank er hin. Beinahe zwei Wochen dauerte das unwürdige Schauspiel, um nach dem desaströsen Fernsehduell mit Donald Trump eine abermalige Kandidatur Joe Bidens für das Präsidentenamt doch noch zu verhindern. Vielleicht werden Historiker einst Klarheit schaffen, wer und mit welchen Mitteln letztlich den entscheidenden Einfluss auf den 81-Jährigen hatte, um ihn von seinem bis zuletzt ungebrochen scheinenden Willen abzubringen, sich nicht nur einen Wahlkampf anzutun, sondern auch weitere vier Jahre im Weißen Haus. Im Prinzip war aber bereits nach dem Zusammentreffen mit seinem Herausforderer am 27. Juni in Atlanta klar, dass es nicht nach Plan gehen würde. Zu auffällig waren Bidens Aussetzer und Hinweise auf seine mangelnde geistige Fitness gewesen, um am Ende gegen Trump bestehen zu können. Zumal in einer vor der Weltöffentlichkeit ausgetragenen Fernsehauseinandersetzung, die eigentlich das Gegenteil bewirken sollte. Nämlich einen US-Präsidenten zu präsentieren, der es locker mit so ziemlich jedem aufnehmen kann.

Das Experiment ist gescheitert Das Experiment am lebenden Menschen vor laufenden Kameras ist brutal gescheitert. Ohnehin: Wer ernsthaft glaubte, in Zeiten von Social Media und mit einem gehässigen Widersacher mit millionenstarker Anhängerschaft sowie praktisch allgegenwärtigen Dokumentationsmöglichkeiten präsidentieller false moves mit Hilfe von Smartphones genannten Taschenkameras lasse sich der wahre Zustand eines Spitzenpolitikers verschleiern, musste in einer Wahnwelt leben. Das hat vielleicht noch bei John F. Kennedy funktioniert, der zeitlebens gegen etliche körperliche Beeinträchtigungen wie Darmgeschwüre und Wirbelsäulenleiden zu kämpfen hatte. Oder bei Franklin D. Roosevelt, der aufgrund einer Gehbehinderung eigentlich auf den Rollstuhl angewiesen war, sich darin aber nicht zeigen mochte, um keine Zweifel an seiner Stärke aufkommen zu lassen.