Joe Biden zieht zurück - Ein unwürdiges Schlusskapitel

Die lange politische Karriere Joe Bidens endet in einer Demütigung. Noch nie hat ein amtierender Präsident so kurz vor dem Urnengang auf eine erneute Wahl verzichten müssen. Eine Erinnerung an einen verdienten US-Präsidenten drängt sich immerhin auf: die an Harry Truman.