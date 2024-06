Es fühlte sich mehr nach Super Bowl an als nach einem für die US-Präsidentschaftswahlen vielleicht entscheidenden Ereignis: Stundenlange Pre-Shows liefen auf mehreren Fernsehsendern und in zahlreichen Bars im Land wurden bei Watch Parties spezielle Drink-Kreationen dargeboten. Cocktails in Rot für Anhänger der Republikaner, in Blau für trinkfreudige Demokraten. Möglicherweise konnten viele Amerikaner die erste TV-Debatte zwischen Joe Biden und Donald Trump tatsächlich nur mit einem geisthaltigen Getränk ertragen – und waren froh, dass dieses Duell auf CNN, souverän moderiert von Jake Tapper und Dana Bash, nach 90 Minuten vorüber war.

In ersten Kommentaren auf dem eher den Demokraten zuneigenden CNN wurde von einem schlechten Abend für den amtierenden Präsidenten Biden gesprochen. In der Tat war es für seine Anhänger teilweise schmerzlich zu sehen – und zu hören – wie schwer sich der 81-Jährige tat: Biden stammelte, hatte Wortfindungsstörungen und brachte selbst sein sicher gut einstudiertes Schluss-Statement nicht ohne Unterbrechung über die Bühne. Einmal brachte Trump zum Ausdruck, was wohl auch zahlreiche Zuschauer empfanden: „Ich habe Ihren letzten Satz nicht verstanden.“

Das Kernthema seines Wahlkampfes

Beide Politiker zeichneten das Bild eines Landes, das nicht gegensätzlicher sein könnte. Trump betonte, dass während seiner Präsidentschaft – bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie – die Wirtschaft florierte, Amerika respektiert wurde und es keine Kriege gab. Und er zeigte eine bemerkenswerte Geschicklichkeit, jenen Fragen auszuweichen, die unangenehm für ihn waren: Was würde er gegen den Klimawandel unternehmen? Würde er Gebietsabtretungen der Ukraine akzeptieren? Wie würde er die steigenden Kosten für Kinderbetreuung in den Griff bekommen und das Versicherungssystem Medicare retten wollen?

Vor allem Trumps Rolle beim „Sturm auf das Kapitol“ am 6. Januar 2021 konnte er auf eine Weise zeichnen, die wenig zu den Ereignisses des Tages passte: Er habe die Nationalgarde angefordert, die damalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, trage eigentlich die Verantwortung für das Geschehen, die meisten Teilnehmer damals seien friedlich gewesen. Bei zahlreichen Themen kam er auf das Kernthema seines Wahlkampfes zurück: Fast alle Probleme, so Trump, resultierten aus den Millionen, die über die Grenze strömten und die „aus Gefängnissen und Irrenanstalten kommen“.

Trump bezeichnete Biden als den schlechtesten aller Präsidenten und behauptete, dass er gar nicht kandidieren würde, wenn Biden ein guter Präsident wäre. Denn dann, so Trump, würde er irgendwo an einem schönen Ort auf dieser Welt sein Leben genießen. Biden wiederum nannte Trump einen „Looser“ und einen „Whiner“, also einen „Jammerlappen“. Und beide warfen sich gegenseitig vor, permanent zu lügen. Hier gaben nach der Debatte die Analysten eher dem amtierenden Präsidenten Recht. Ein Tiefpunkt dann gegen Ende der Debatte, als Trump und Biden in einen verbalen Wettstreit gerieten, wer von ihnen der bessere Golfspieler sei.

Ein Ex-Präsident mit guten Chancen

Es war ein Novum: Zum ersten Mal in der US-Geschichte standen sich ein amtierender Präsident und ein ehemaliger Präsident in einem Fernsehduell gegenüber. Man kann sogar noch weiter zurückgreifen, in die Zeit vor Erfindung des Mediums: Erstmals seit Theodore Roosevelts vergeblichem Anlauf 1912 hat ein Ex-Präsident gute Chancen, noch einmal ins Weiße Haus einzuziehen. Politisch bedeutsamer ist aber etwas anderes an der Fernsehdebatte vom Donnerstagabend: Zum ersten Mal trafen die Spitzenkandidaten der beiden großen Parteien vor den conventions, den Wahlparteitagen der Republikaner (vom 15. bis 18. Juli in Milwaukee) und der Demokraten (vom 19. bis 22. August in Chicago), aufeinander.

Fernsehduelle zwischen Präsidentschaftskandidaten haben in den USA eine Tradition, die auf einen inzwischen legendären Wahlkampf zurückgeht: jenen des Jahres 1960 zwischen John F. Kennedy und Richard Nixon. In der legendären ersten von fünf Debatten vor 66,4 Millionen Zuschauern (die USA hatten damals noch keine 200 Millionen Einwohner) überzeugte der jugendlich und vital wirkende Kennedy vor allem durch sein Aussehen und seine souverän-charmante Erscheinung. Nixon dagegen sah nach einem Krankenhausaufenthalt elend aus, hatte Ringe unter den Augen und einen schlecht sitzenden Hemdkragen. Ein zusätzliches Problem war sein starker Bartwuchs, den Karikaturisten gern benutzten, um den Vizepräsidenten als dunkle, wenig Vertrauen einflößende Person zu porträtieren.

Im Laufe der Debatte begann der sich erkennbar unwohl fühlende Kandidat zu schwitzen, was gleichfalls wenig attraktiv wirkte. Der Spott, der sich über Nixon nach diesem Auftritt ergoss, war teilweise grausam. „Mein Gott!“, rief damals Chicagos Bürgermeister Richard Daley, ein Demokrat, aus: „Die haben ihn ja schon einbalsamiert, bevor er überhaupt gestorben ist!“ Wenig freundlich fiel auch das Fazit von Nixons Vize-Präsidentschaftskandidaten Henry Cabot Lodge aus, das am wirkungsvollsten im Original klingt: „That son of a bitch just lost the election.“

Eine Anspielung auf die Strafprozesse

Seither ist es in den Vereinigten Staaten eine akzeptierte Tatsache, dass weniger die Vertrautheit mit Sachfragen oder die Kompetenz darüber entscheiden, wen das Publikum als „Sieger“ nach TV-Duellen einschätzt. Es sind vielmehr der optische Eindruck und eventuelle rhetorische Wegmarken. Doch solche lieferte Biden im Jahr 2024 nicht. Ein Mandatsträger der Demokraten wurde bald nach Ende der Debatte mit seiner Einschätzung der Biden‘schen Performance zitiert: „nothing good“.

Trump dagegen dürfte seine Anhänger zufriedengestellt, aber Unentschlossene kaum überzeugt haben, indem er seine oft nicht unbedingt im Bereich des Möglichen liegenden Versprechungen wiederholte: Der Krieg in der Ukraine werde im Falle seiner Wahl beendet sein, noch bevor er das Amt anträte, und es werde Jobs in Hülle und Fülle geben (die derzeitige extrem niedrige Arbeitslosigkeit und die überwiegend positiven wirtschaftlichen Eckdaten scheinen eigenartigerweise Biden nicht angerechnet zu werden). Es werde, so Trump weiter, die größte Massendeportation der Geschichte geben. Und er deutete an, dass es Rache – „retribution“ – geben würde für das, was man ihm angetan habe. Eine Anspielung auf die Strafprozesse gegen ihn.

Trump schloss mit der Behauptung, dass die USA in den letzten dreieinhalb Jahren durch die Hölle gegangen seien und dass eine Wiederwahl Bidens in den dritten Weltkrieg führen würde. Biden sah Letzteres als Gefahr bei einer Wahl Trumps – und erklärte, die USA seien das Land, das auf der Welt am meisten bewundert werde. Jeder Regierungschef der Welt, so Biden, würde gerne mit ihm tauschen. Angesichts seiner aktuellen Zustimmungsrate von nur 38 Prozent darf das bezweifelt werden.

Der Donnerstagabend von Atlanta, diese Sorge machte schnell unter Demokraten die Runde, dürfte daran wenig ändern. Und wieder einmal hört man – wie auch gelegentlich in Kommentaren und Editorials von liberalen Kolumnisten zu lesen – diese fast verschwörerische und doch wie eine glückbringende Vision klingende Formulierung von etwas Unerwartetem, das vielleicht noch geschehen und das doch noch zu einem anderen Namen ganz oben auf dem „Ticket“ der Demokraten im November führe könnte. Nein, es war nicht der Abend des amtierenden Präsidenten.