Andrew Davidson ist derzeit Hospitant bei Geopolitical Futures und absolviert einen Masterstudiengang in internationalen Beziehungen. Zuvor diente er elf Jahre lang in der US-Armee.

Die abrupte Flucht von Bashar al-Assad aus Syrien hat ein Machtvakuum hinterlassen. Die Rebellen, die ihn gestürzt haben, arbeiten hart daran, der Öffentlichkeit und ausländischen Staatschefs zu versichern, dass der Übergang geordnet und so friedlich wie möglich verlaufen wird. Doch in der Zwischenzeit rangeln ausländische Mächte um ihre Position – in verschärfter Weise gilt dies für Israel, dessen Bodentruppen nun die ehemals entmilitarisierten Golan-Höhen besetzen und dessen Luftangriffe in weniger als einer Woche die Reste der syrischen militärischen Kapazitäten vernichtet haben. Infolgedessen wird die nächste Regierung in Syrien praktisch wehrlos sein und nach dem Gutdünken derjenigen ausländischen Macht agieren müssen, die den größten Einfluss oder die größte Macht ausüben kann – was Israel nur recht ist.

„Rückzugsabkommen gilt nicht mehr“

Kurz nachdem Assad aus dem Land geflohen war, rückten israelische Streitkräfte in die von den Vereinten Nationen kontrollierte Pufferzone auf den Golan-Höhen ein, einem 1800 Quadratkilometer großen Plateau, das Israel, Syrien, Jordanien und den Libanon überragt.

Auf den Vorwurf, die Invasion verstoße gegen das Rückzugsabkommen von 1974, mit dem die Pufferzone eingerichtet und der Jom-Kippur-Krieg beendet wurde, antworteten israelische Regierungsbeamte, der Sturz des Assad-Regimes markiere das Ende des Abkommens, und die israelische Kontrolle über die Golan-Höhen sowie den Berg Hermon sei für Israels Sicherheit unerlässlich. Israels unmittelbare Sorge besteht darin, dass die Unruhen in Syrien auf sein Territorium übergreifen könnten – eine Bedrohung, gegen die man sich besser zu verteidigen vermag, wenn die israelischen Truppen die Hochebene halten.

Die israelische Besatzung scheint jedoch nicht nur vorübergehend zu sein. Am vorigen Sonntag erklärte Verteidigungsminister Katz, das Militär bereite sich darauf vor, die Wintermonate auf der syrischen Seite des Berges Hermon zu verbringen, und forderte gleichzeitig die Regierung auf, den Verteidigungshaushalt zu erhöhen. Am selben Tag billigte die israelische Regierung einen Plan zur Verdoppelung der Bevölkerung in der umstrittenen Region.

Trotzdem sagte Ahmad al-Sharaa, der de facto neue Führer Syriens, besser bekannt unter seinem Kombattanten-Namen Abu Mohammed al-Golani, dass sein „kriegsmüdes“ Land nicht in einen weiteren Krieg hineingezogen werden würde – auch wenn er Israel beschuldigte, eine „ungerechtfertigte Eskalation“ unter falschem Vorwand zu betreiben.

Syrien ohne militärische Macht

Nicht, dass Syrien in seinem derzeitigen Zustand viel dagegen unternehmen könnte. Seit dem Sturz von Assad hat Israel Hunderte von Luftangriffen auf militärische Ziele in Syrien durchgeführt. Es hat syrische Marineschiffe in den Häfen von Al-Bayda und Latakia sowie Flugplätze, Militärausrüstung, Waffenverstecke, Waffenproduktionsanlagen und Chemiewaffenlager angegriffen. Israel gab außerdem an, mehr als 90 Prozent der syrischen Luftabwehr zerstört zu haben, so dass seine Flugzeuge weiterhin frei im syrischen Luftraum operieren können. Für Israel ist es wichtig, potenziell bedrohliche „strategische Fähigkeiten“ zu zerstören und sicherzustellen, dass Extremisten nicht in den Besitz gefährlicher Waffen gelangen, so Katz.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte, er habe der neuen syrischen Führung mitgeteilt, dass Israel bereit sei, Gewalt anzuwenden, um den Iran daran zu hindern, sich wieder im Land zu etablieren. Die begrenzten personellen Ressourcen werden Israel jedoch wahrscheinlich daran hindern, tiefer in syrisches Gebiet vorzudringen oder die neue syrische Regierung direkt zu konfrontieren.

Trotz des eindeutig präventiv-defensiven Charakters der israelischen Angriffe scheint Israel eine lange Besetzung der Pufferzone anzustreben, insbesondere angesichts der Pläne der Regierung, mehr israelische Zivilisten in das Gebiet zu bringen. Die Kontrolle strategischer Punkte auf den Golan-Höhen wird es Israel auch ermöglichen, später offensive Operationen durchzuführen.

Israel ist jedoch nicht das einzige Land, das überlegt, wie es vom syrischen Regierungswechsel profitieren kann. Die Liste der ausländischen Großmächte, die an der Gestaltung der Zukunft Syriens interessiert sind, ist lang und umfasst die Türkei, den Iran, Russland und die Vereinigten Staaten. Die Zerstörung der militärischen Kapazitäten Syriens durch Israel hat die neue Führung des Landes extrem geschwächt und anfällig für externe Einflüsse gemacht. Die größten Gewinne könnten denjenigen zufallen, die sich wie Israel am schnellsten bewegen.

In Kooperation mit: