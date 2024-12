Hilal Khashan ist Professor für Politische Wissenschaften an der American University in Beirut und Autor bei Geopolitical Futures .

In einigen der größten und politisch bedeutendsten Städte Syriens stürzten jubelnde Menschenmengen in der vergangenen Woche Statuen des ehemaligen Präsidenten Hafez al-Assad um – Szenen, die an das Umstürzen von Statuen des ehemaligen irakischen Präsidenten Saddam Hussein in Bagdad im Jahr 2003 erinnerten. Die Leute feierten den plötzlichen und überwältigenden Sturz von Assads Sohn, Bashar al-Assad, nach 24 Jahren an der Macht.

Doch der Sturz von Assad wird Syrien in absehbarer Zeit keinen Frieden und keine Stabilität bringen. Die militante Gruppe, die den Aufstand angeführt hat, Hayat Tahrir al-Sham, und ihr umstrittener Anführer Abu Mohammed al-Golani werden es schwer haben, die Syrer, geschweige denn die Außenwelt, davon zu überzeugen, dass sie ihre dschihadistische Vergangenheit hinter sich gelassen haben.

Obwohl die meisten Syrer überzeugte Muslime sind, haben sie wenig Interesse an religiösen Dogmen. Es gibt nur wenige Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen in Syrien, was eine Einigung über die Grundlagen eines künftigen politischen Systems und einer nationalen Identität verhindern wird. Erschwerend kommt hinzu, dass die Nachbarn des Landes angesichts der wachsenden Unsicherheit auf syrisches Territorium schielen.

Die Assads regierten Syrien jahrzehntelang mit eiserner Faust. Ihre Unterdrückung des syrischen Volkes erreichte nach November 1970 ihren Höhepunkt, als Hafez al-Assad einen Militärputsch durchführte, bei dem er seinen Partner an der Macht, Salah Jadid, stürzte. Die offizielle Propaganda bezeichnete Assad als den ewigen Führer, und in allen Städten und Gemeinden des Landes wurden Statuen aufgestellt. Seine absolute Machtausübung und der Zwang, den er auf das syrische Volk ausübte, führten schließlich zur Degradierung der staatlichen Institutionen Syriens. Er vermittelte den Eindruck von Unbesiegbarkeit und Beständigkeit. Da er in der Lage war, dem syrischen Volk die wichtigsten Sozialleistungen zu bieten, konnte er gegen diejenigen, die sich seiner Herrschaft widersetzten, mit beispiellosen repressiven Maßnahmen vorgehen – und das, obwohl das Pro-Kopf-Einkommen von umgerechnet 1470 Dollar im Jahr 1980 auf 990 Dollar im Jahr 1990 fiel.

Der Sturz der Assad-Dynastie war immer programmiert

Der Rückgang der materiellen Ressourcen des Landes hat die Anwendung despotischer Maßnahmen gegen diejenigen, die es wagten, seine Innen- und Außenpolitik in Frage zu stellen, nicht verringert. Die Korruption, die in den öffentlichen Institutionen Syriens seit jeher üblich ist, nahm unter der Herrschaft von Hafez al-Assad zu. Er akzeptierte sie als eine Form des Mäzenatentums. Als Hafez im Jahr 2000 starb, trat Bashar im Alter von nur 34 Jahren seine Nachfolge an und verstieß damit gegen die syrische Verfassung, die vorsieht, dass der Präsident nicht jünger als 40 Jahre sein darf.

Doch der Sturz der Assad-Dynastie war immer programmiert. Repressive Regime – vor allem, wenn sie endemisch korrupt sind und es nicht schaffen, ihrem Volk angemessene Dienstleistungen zu bieten und ihr politisches System an die sich verändernden inneren und äußeren Bedingungen anzupassen – werden schließlich zerfallen und zusammenbrechen, oft plötzlich und unerwartet. Das Pro-Kopf-Einkommen in Syrien erreichte am Vorabend des Aufstands von 2011 umgerechnet 1500 US-Dollar, sank jedoch auf 745 US-Dollar im Jahr 2021, nachdem der Bürgerkrieg der Wirtschaft einen hohen Tribut abverlangt hatte. Das Regime von Bashar al-Assad wäre 2015 zusammengebrochen, wenn es nicht von der russischen Luftwaffe und iranischen Stellvertretern unterstützt worden wäre.

Der Aufstand, der Assad am vergangenen Wochenende zu Fall brachte, wurde von Hayat Tahrir al-Sham (HTS) angeführt, die von vielen westlichen Regierungen als terroristische Vereinigung eingestuft wird. Der Anführer von HTS, Abu Mohammed al-Golani, hat eine lange Geschichte der Militanz. Nachdem er sich al-Qaida angeschlossen hatte, beteiligte er sich am Kampf gegen die US-Truppen, die 2003 in den Irak einmarschierten. Im Jahr 2006 ging er in den Libanon, wo er die Ausbildung von Kämpfern für die salafistische Dschihadistenorganisation Jund al-Scham überwachte. Im Jahr 2008 kehrte er in den Irak zurück, um für den Islamischen Staat zu kämpfen. Die US-Armee nahm ihn kurzzeitig fest, und nach seiner Freilassung ging er nach dem Aufstand gegen Assad 2011 nach Syrien. Er gründete die länderübergreifende dschihadistische al-Nusra-Front, die sich auf den Irak, Syrien, Jordanien und den Libanon konzentrierte.

Nachdem Assad Ende 2016 die Kontrolle über Aleppo zurückgewonnen hatte, änderte al-Golani den Namen der Gruppe in Hayat Tahrir al-Sham. Er ließ sich in der Provinz Idlib nieder und gründete die Syrische Heilsregierung, wobei er die Doktrin des transnationalen Dschihad aufgab und sich stattdessen auf Syrien konzentrierte. Er erklärte, dass sich sein Ziel auf die Beseitigung des Assad-Regimes und die Errichtung einer islamischen Herrschaft in Syrien verlagert habe und dass seine Mitgliedschaft bei al-Qaida und seine Verbindung mit dem Islamischen Staat der Vergangenheit angehörten. Al-Golani festigte seine autoritäre Kontrolle über Idlib und marginalisierte andere Oppositionsgruppen, sowohl religiöse als auch säkulare.

Es ist zweifelhaft, ob al-Golani sein Versprechen einlösen kann, keine Rache zu üben

In Anbetracht der turbulenten Vergangenheit Syriens sollten die jüngsten Entwicklungen nicht schockierend sein. Nachdem Syrien 1943 seine Unabhängigkeit erlangt hatte, wurde es zu einem Schauplatz des Wettbewerbs zwischen Ägypten, Irak, Jordanien, der Türkei und Großbritannien, die um Einfluss rangen. Allen Widrigkeiten zum Trotz gelang es Hafez al-Assad, Syrien zu einer Regionalmacht zu machen, doch sein Sohn Bashar, der befürchtete, dass die US-Invasion im Irak 2003 schließlich zu seinem eigenen Sturz führen würde, verbündete sich mit dem Iran, der das politische System Syriens nach dem Aufstand von 2011 dominierte.

Kurz nach Beginn der Rebellion im vergangenen Monat brachen die demoralisierten Streitkräfte des syrischen Regimes, das seit mehr als 13 Jahren einen Krieg führt, zusammen. Die Rebellen beschlossen, ihre Offensive fortzusetzen, nachdem sie Aleppo erobert und Hama trotz schwerer russischer Luftangriffe eingenommen hatten, und zogen nach Süden bis nach Homs, das sie kampflos einnahmen. Angehörige der drusischen Glaubensgemeinschaft in der Provinz Sweida starteten eine eigene Kampagne, die die Regimevertreter ohne großen Widerstand zur Flucht veranlasste. Die Rebellen dort trugen die fünffarbige drusische Flagge und nicht die Flagge des syrischen Aufstandes. In Daraa, dem Schauplatz der Proteste von 2011, die den Bürgerkrieg auslösten, nahmen andere Rebellengruppen nach dem Rückzug der Armee das Gebiet an der Grenze zu Israel und Jordanien ein.

Die Rebellen in Daraa, die unter einem anderen Kommando operieren, erreichten Damaskus, als al-Golanis Bataillone noch dabei waren, Homs von Regimetruppen zu befreien. Während die Rebellen ihre Offensive fortsetzten, vermieden sie es, in die von den Alawiten gehaltenen Küstengebiete, die kurdisch kontrollierte autonome Region Rojava oder die mehrheitlich drusische Provinz Sweida vorzudringen. Trotz al-Golanis Erklärungen, er wolle Syrien vereinen, ist die politische Landschaft des Landes stark polarisiert, und die Fraktionen, die das Assad-Regime gestürzt haben, werden sich wahrscheinlich bald aufspalten und untereinander bekämpfen.

In der Zwischenzeit wurden bei einem Brandanschlag auf das zentrale Gebäude des militärischen Geheimdienstes in Damaskus, der von ehemaligen Regimeangehörigen verübt wurde, die sich als Rebellen ausgaben, wichtige Dokumente vernichtet, die eine Beteiligung des Regimes an der Ermordung tausender Aktivisten während des 13-jährigen Bürgerkriegs im Land belegt hätten. Assad gelang es, den Aufstand von 2011 zu unterdrücken, indem er in den darauffolgenden Jahren mehr als 200.000 Syrer verhaften ließ, und das Schicksal vieler dieser Gefangenen bleibt unbekannt. In der vergangenen Woche haben die Rebellen viele Häftlinge aus den Gefängnissen des Landes entlassen, doch viele der Freigelassenen waren gewöhnliche Kriminelle. Beobachter gehen weithin davon aus, dass das Assad-Regime die meisten politischen Gefangenen bereits liquidiert hatte. Jetzt, da ihre Angehörigen über ihr Schicksal Bescheid wissen, ist es zweifelhaft, ob al-Golani sein Versprechen einlösen kann, dass die Opposition keine Rache üben werde.

Jordanien befürchtet, dass sich die Situation zu einem Chaos wie in Libyen entwickeln könnte

Die Nachbarländer Syriens werden die instabile politische und sicherheitspolitische Lage in Syrien höchstwahrscheinlich ausnutzen. Nur wenige Stunden nach dem Sturz des Regimes nahm die israelische Armee die syrische Seite des Berges Hermon ein. Sie forderte die Bewohner von fünf Dörfern in der Nähe der Waffenstillstandslinie von 1974 auf, zu Hause zu bleiben oder wegen möglicher Kämpfe zu fliehen. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu besuchte die Region und verkündete, dass das Abkommen von 1974, das Israel zum Abzug seiner Truppen aus der Region zwang, nicht mehr gelte. Die israelische Luftwaffe griff mehrere Militärbasen im Großraum Damaskus an, angeblich weil sie strategische militärische Anlagen enthielten. Im Norden bombardierte die türkische Luftwaffe kurdische Stellungen, da die Kämpfe angeblich wieder aufgeflammt waren.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Instabilität, das Chaos und die fehlende Ordnung im Lande noch lange anhalten und die Nachbarländer Syriens bedrohen werden, insbesondere Jordanien, das eine 320 Kilometer lange Grenze mit Syrien hat. Die jordanische Armee beobachtet die Ereignisse genau. Jordanien befürchtet, dass sich die Situation zu etwas ähnlichem wie dem Chaos in Libyen entwickeln könnte – wenn nicht noch schlimmer.

Jordanien beklagt sich seit Jahren über die Beteiligung des syrischen Regimes am illegalen Schmuggel von Captagon, einem billigen und stark süchtig machenden Amphetamin, in sein Hoheitsgebiet. Die Produktionsanlagen in Syrien sind nach wie vor in Betrieb, und der Handel wird wahrscheinlich mit anderen Herstellern wieder aufgenommen. Darüber hinaus könnte die syrische Provinz Daraa, die an Jordanien grenzt, zu einem Schlachtfeld zwischen konkurrierenden bewaffneten Gruppen und den eng verbundenen Drusen in der benachbarten Provinz Sweida werden, wobei die Kämpfe möglicherweise auf Jordanien übergreifen könnten. Dessen König Abdullah II. ist sich des wahrscheinlichen Plans Israels bewusst, das Westjordanland nach dem Amtsantritt des gewählten US-Präsidenten Donald Trump im Januar zu annektieren, was viele Palästinenser dazu veranlassen könnte, nach Jordanien zu fliehen. Da sich der König gegen einen solchen Schritt ausspricht, könnte Jordanien von der Trump-Administration grünes Licht erhalten, einen Teil Syriens zu annektieren, nämlich Damaskus und das südwestliche Gebiet des Landes, das an Jordanien grenzt. Die Haschemiten in Jordanien wollten schon immer, dass Damaskus die Hauptstadt ihres Königreichs wird, weil ihre Vorfahren dort die Umayyaden-Dynastie (661–750) gegründet haben. Sie betrachten Damaskus als das Juwel der haschemitischen Krone.

Der Sturz des Assad-Regimes könnte auch militante Gruppen in anderen arabischen Ländern inspirieren. Libanesische Christen und sunnitische Muslime könnten beispielsweise versuchen, die Hisbollah zu entwaffnen, die von Israel bereits einen vernichtenden Schlag eingesteckt hat, der den Libanon in eine neue Welle konfessioneller Konflikte zu ziehen droht. Die Christen, die auf der Einführung eines föderalistischen Systems im Libanon bestehen, werden ihre Forderungen noch lautstarker vorbringen. Im Irak könnte der Sturz Assads die Hoffnungen der regierungskritischen Demonstranten wieder aufleben lassen, deren Bewegung 2019 von den vom Iran unterstützten Milizen niedergeschlagen wurde. Und in Ägypten hat Präsident Abdel Fattah el-Sissi, der 2013 einen Putsch inszenierte, mit dem die Kontrolle der Muslimbruderschaft über die ägyptische Politik beendet wurde, ebenfalls Grund zur Sorge.

Angesichts der dramatischen Entwicklungen in Syrien bereitet sich die arabische Region auf unruhige Zeiten vor. Die Unruhen in Syrien wirken sich oft auf den gesamten Nahen Osten aus, so dass die regionale Stabilität davon abhängt, was dort als Nächstes geschieht.

