In Syrien scheint dieser Tage damit also ein halbes Jahrhundert Herrschaft der Assad-Dynastie vorüber zu sein. Machthaber Baschar Al-Assad, der Syrien gut zwei Jahrzehnte mit eiserner Hand regierte, ist nach Russland geflohen – und nicht nur auf den Straßen in Damaskus, Homs und Aleppo wird gejubelt, sondern auch in Deutschland, das in den vergangenen Jahren und insbesondere seit der Flüchtlingskrise der Jahre 2015/16 hunderttausende Syrer aufgenommen hat.