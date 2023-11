So erreichen Sie Kamran Bokhari:

Kamran Bokhari ist Experte für den Mittleren Osten an der Universität von Ottawa und Analyst für den amerikanischen Thinktank Geopolitical Futures.

Nach den Terroranschlägen vom 7. Oktober konnte Israel die Vorherrschaft der Hamas im Gazastreifen nicht länger hinnehmen – aber die Kosten für den Sturz dieser Organisation sind so hoch, dass am Ende ein Pyrrhussieg stehen könnte. Israel sieht sich zwei großen Herausforderungen gegenüber: die Zerschlagung des Hamas-Regimes bei gleichzeitiger Minimierung der zivilen Opfer. Und die Schaffung einer neuen Ordnung im Gazastreifen nach einem, wie israelische Beamte einräumen, langen Krieg. Die Auswirkungen des israelischen Ziels, die Hamas zu neutralisieren, werden sich wahrscheinlich auf den gesamten Nahen Osten und darüber hinaus erstrecken.

Die ägyptischen Behörden nahmen am 1. November etwa 80 verletzte Palästinenser und 500 Ausländer über den Grenzübergang Rafah auf. Diese begrenzten Evakuierungen aus dem Gazastreifen werden im Rahmen einer von Katar vermittelten Vereinbarung mit Ägypten, Israel und der Hamas gestattet. Am Vortag hatte eine Reihe israelischer Luftangriffe auf einen Hamas-Befehlshaber in einem Wohngebiet von Jabalya im nördlichen Gazastreifen zahlreiche Tote und Hunderte von Verletzten gefordert. Die militärische Reaktion Israels auf den Hamas-Angriff, bei dem etwa 1400 Israelis getötet wurden, hat selbst Tausende von Palästinensern das Leben gekostet.

Benjamin Netanjahu ist stark geschwächt

Bei einer erfolgreichen Aufstandsbekämpfung wird der nichtstaatliche Gegner von der breiten Zivilbevölkerung isoliert. Israel ist aus mehreren Gründen nicht in der Lage, dies zu tun. Erstens ist der Gazastreifen mit einer Fläche von nur 365 Quadratkilometern und einer Bevölkerung von 2,2 Millionen Menschen eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt. Zweitens besteht die militärische Strategie der Hamas darin, sich in der Zivilbevölkerung zu verankern.

Drittens hat die lange Geschichte des israelisch-palästinensischen Konflikts in Verbindung mit der Tatsache, dass dies der fünfte Gaza-Krieg innerhalb von 15 Jahren ist, zu einer gegenseitigen Feindseligkeit geführt, die es Israel schwer macht, die Herzen und Köpfe der Menschen im Gazastreifen zu gewinnen. Schließlich ist die Hamas eine hybride Einheit: Sie ist eine Gruppe in der breiteren palästinensischen Landschaft, aber sie fungiert auch als gewählte Regierung im Gazastreifen seit 2007, als sie das Gebiet gewaltsam eroberte, nachdem sie ihren Rivalen Fatah besiegt hatte.

Auch das äußere Umfeld und die israelische Innenpolitik schränken die Möglichkeiten Israels ein. Israel wird international in einem noch nie dagewesenen Maße kritisiert, obwohl der Angriff der Hamas die jüngste Runde der Feindseligkeiten ausgelöst hat. Aufgrund der steigenden Zahl ziviler Opfer unter den Palästinensern drängt die US-Regierung unter Joe Biden die israelische Regierung zunehmend dazu, die Zivilbevölkerung zu schonen, während sie ihr Ziel verfolgt, die Hamas zu neutralisieren. Und die politische Position des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu ist stark geschwächt.

Israel muss vorsichtig vorgehen, um die Zahl der zivilen Opfer zu minimieren. Aber es ist besorgt darüber, sich in einem Krieg in den Städten zu verzetteln. Das erste große Ziel besteht darin, die Offensivkraft der Hamas zu neutralisieren, was sehr schwierig ist; alle bisherigen Kriege im Gazastreifen endeten damit, dass die Hamas ihre Fähigkeit behielt, weiter zu kämpfen.

In der nächsten Phase geht es darum, die defensiven Fähigkeiten der Hamas zu zerstören, um ihr die Möglichkeit zu nehmen, aufständische Angriffe gegen die israelischen Streitkräfte zu führen, die den Gazastreifen zum ersten Mal seit dem einseitigen Rückzug Israels aus dem Gebiet im Jahr 2005 besetzen werden. Derzeit konzentriert sich Israel vor allem auf das nördliche Ende des Gazastreifens. Die Kämpfe drängen die Zivilbevölkerung in den südlichen Gazastreifen und verursachen eine humanitäre Krise, die bereits auf Ägypten übergegriffen hat.

Israel muss davon ausgehen, dass die Hamas bei der Vorbereitung ihres Angriffs vom 7. Oktober eine massive israelische Militäroperation eingeplant hat. Ein viel diskutierter Teil dieses Plans dürfte das Tunnellabyrinth sein, das die Hamas seit Jahren unter dem Gazastreifen baut und das die Kämpfe weiter erschweren wird. Letztendlich möchte die Hamas, auch wenn die Umstände ganz anders sind, ein ähnliches Ergebnis erzielen wie ihr libanesischer Verbündeter Hisbollah in seinem Krieg mit Israel 2006: die Kämpfe verlängern und sich auf zahlreiche Tote unter der Zivilbevölkerung verlassen, um Israel zu zwingen, einen Waffenstillstand zu akzeptieren.

Ein langer Krieg könnte zu Chaos führen

Es ist noch zu früh, um zu sagen, wie dieser Krieg verlaufen wird. Aber für den Fall, dass Israel die Hamas militärisch besiegt, werden die Israelis den Gazastreifen eine Zeitlang verwalten müssen, obwohl sie daran interessiert sind, die Dauer der Besetzung zu begrenzen. Diese Phase wird sich als schwierig erweisen, wie die Erfahrungen der USA mit Regimewechseln im Irak und in Afghanistan zeigen.

Im Falle des Gazastreifens wird sich die Situation nicht auf das Gebiet beschränken, da Israel und die internationale Gemeinschaft wahrscheinlich die von der Fatah geführte Palästinensische Autonomiebehörde (PA) einbeziehen werden, die Teile des Westjordanlandes regiert. Die Palästinensische Autonomiebehörde ist die einzige andere ernstzunehmende palästinensische Politbehörde, die theoretisch den Gazastreifen verwalten könnte, aber sie ist schwach, korrupt und zersplittert – und ihr Präsident Mahmud Abbas ist fast 90 Jahre alt.

Selbst wenn die Hamas die Kontrolle über den Gazastreifen verliert, verfügt sie über eine bedeutende Präsenz im Westjordanland und hat nur darauf gewartet, den anstehenden Führungswechsel in der PA auszunutzen. Unter diesen Umständen wird es äußerst schwierig sein, die PA dazu zu bringen, die Autorität in Gaza zu übernehmen. Das Schicksal der von den Vereinigten Staaten unterstützten Regierungen im Irak und in Afghanistan hat gezeigt, dass schwache, vom Ausland abhängige politische Strukturen keinen langen Atem haben. Einfach ausgedrückt: Die Systeme, die seit fast 30 Jahren in den beiden palästinensischen Gebieten bestehen, werden wahrscheinlich umgestürzt werden.

Ein langer Krieg im Gazastreifen, dessen Ausgang zu einem größeren Chaos in den palästinensischen Gebieten führt, könnte Ägypten und Jordanien destabilisieren. Dies sind zwei wichtige arabische Staaten, zu denen Israel seit Jahrzehnten friedliche Beziehungen pflegt. Tatsächlich beruht Israels nationale Sicherheitsstrategie seit langem auf der Stabilität in Kairo und Amman. Und die Hamas und ihre iranischen Unterstützer haben ihre Strategie auf genau diese Faktoren ausgerichtet, von denen sie erwarten, dass sie Israels Möglichkeiten ernsthaft einschränken werden.

