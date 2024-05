Ironie, Witz, Spiel mit Zufällen

Der Titel dieser Geschichte lautet „Stadt aus Glas“. Sie ist der erste Teil der sogenannten „New-York-Trilogie“ von Paul Auster. Und sie machte den Autor über Nacht berühmt. Denn Auster gelang es auf dichtem Raum all das zu versammeln, was in den 1980er Jahren von einem jungen Literaten mit Anspruch erwartet wurde: Ironie, Witz, das Spiel mit Zufällen und Identitäten, mehrere Ebenen der Selbstreflexion, einschließlich des Auftretens des Autors in einer Doppelfunktion.