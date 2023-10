Krieg gegen Israel - „Wir brauchen Ihre Unterstützung“

Nach dem Massaker an 1400 Israelis wächst auch die Angst von Juden in Deutschland. Unsere Autorin ist im Süden Israels aufgewachsen und warnt davor, dass das Mitgefühl in Deutschland in Kritik und Schuldzuweisungen umschlägt.