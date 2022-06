Der Konflikt verstärkt nur jene Skepsis gegenüber Brüssel, die seit der Finanz-, Wirtschafts- und Euro-Krise ab 2008 in den meisten Mitgliedsländern EU-kritische Parteien massiv gestärkt hatte – und die auf dieser Welle in manchen Ländern wie Polen und Ungarn sogar die Regierung übernahmen. Gerade diese beiden Regierungen stellten in den letzten Jahren europäische Grundlagen wie die Unabhängigkeit von Justiz und Medien in Frage, ohne dass die EU eine adäquate Antwort darauf finden konnte. Vor zwei Jahren trat mit Großbritannien gar erstmals ein EU-Mitglied aus der Staatengemeinschaft aus.