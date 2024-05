Zugegeben, das war nicht der Grand Prix Eurovision de la Chanson und schon gar nicht der Eurovision Song Contest (ESC). Zwar trug die Veranstaltung, die gestern im Europäischen Parlament in Brüssel über die Bühne ging und die zeitgleich via European Broadcasting Union in 26 Länder übertragen wurde, ebenfalls das markenstarke Wörtchen „Eurovision“ im Titel, hatte aber sonst so gar nichts mit jenem bekannten Liederwettbewerb zu tun, der sich seit 1956 als vermutlich letzter Straßenfeger durch das europäische Fernsehprogramm zieht.

Denn weder erreichte die am gestrigen Donnerstag zum dritten Mal unter dem Titel „Eurovision Lead Candidate Debate“ ausgestrahlte Fernsehdiskussion der Spitzenkandidaten für die Europawahl eine vergleichbare Einschaltquote (der Marktanteil des ESC erreichte 2024 immerhin 36,8 Prozent), noch waren die angestoßenen Themen und Debatten auch nur annähernd so aufwühlend wie der israelische ESC-Beitrag „Hurricane“, vorgetragen von Eden Golan.

Nein, einen Hurrikan suchte man gestern im Europäischen Parlament wirklich vergeblich. Zwar hätte man die Debatte zwischen den Kandidaten der verschiedenen Parlamentsfraktionen für das Amt des künftigen Kommissionspräsidenten rein theoretisch in ganz Europa via Fernsehen mitverfolgen können, das reale Interesse an der Diskussion aber hielt sich in Grenzen. Und allein das schon sollte eigentlich das seit Jahrzehnten anhaltende Dilemma des politisch verfassten Europas offenlegen. Denn während laut aktuellem Eurobarometer 73 Prozent der europäischen Bürger der Meinung sind, dass die Entscheidungen in Brüssel und Straßburg einen Einfluss auf ihr tägliches Leben haben, fällt das Interesse an den handfesten europäischen Debatten sowie am Spitzenpersonal der Parteien im Härtetest leider eher verhalten aus. Das Europaviertel in Brüssel, für viele Bürger auf dem Kontinent ist es noch immer eine realitätsenthobene Sphäre.

Mittels Personalisierung sollte mehr Vitalität in den EU-Wahlkampf gebracht werden

Und so wird die vom 6. bis zum 9. Juni stattfindende Europawahl nicht nur in Deutschland wohl vor allem durch nationale Themen sowie durch die hiesige Politprominenz entschieden. Genau das aber sollte das 2014 erstmals eingeführte Spitzenkandidaten-System eigentlich verändern. Die Eurovision Lead Candidate Debate sollte der Einstieg in eine europäische Öffentlichkeit werden. Mittels Personalisierung, so die Hoffnung, sollte mehr Vitalität in den EU-Wahlkampf gebracht werden. Prominente Gesichter statt abstrakter Programme. Voten wie in den Vereinigten Staaten – oder zumindest wie bei den Parlamentswahlen in Saarbrücken oder Luxemburg. Das Problem indes: Es gibt in Brüssel kaum prominente Gesichter.

Und so war es bei der gestrigen Eurovisions-Debatte im Plenarsaal des Europäischen Parlaments wohl einzig die amtierende Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die von den fünf Kandidaten mit einem gewissen Promi-Bonus ins Rennen gehen konnte. Das Gesicht der deutschen Spitzenkandidatin der EVP-Fraktion kennt man schließlich nicht nur in Brüssel und Berlin. Die Konservative erscheint auch im griechischen und rumänischen Fernsehen gelegentlich mal an der Seite von Joe Biden oder Xi Jinping. Doch wo erscheint Terry Reintke? Und wer kennt eigentlich Walter Baier oder Sandro Gozi? Man muss schon ein ausgesprochenes Faible für Spartenkanäle wie Euronews oder die Deutsche Welle haben, um die Spitzenkandidaten der Europäischen Grünen, der Europäischen Linken oder der Fraktion Renew Europe Now zu kennen. „Nicolas who?“, titelte jüngst einmal das der EU thematisch durchaus zugeneigte Magazin Politico seinen Bericht über Nicolas Schmit, den aktuellen Spitzenkandidaten der Partei der Europäischen Sozialisten.

All diese namenlosen Brüsseler Politprominenten also fanden sich gestern zur Debatte im derzeit 705 Sitze zählenden Parlamentssaal ein, um der größten transnationalen Wahl der Welt allein mit ihren Stimmen und Gesichtern etwas mehr Attraktivität zu geben.

Gelungen ist das am Ende nicht wirklich. Und das lag zum einen an dem äußerst starren Reglement der TV-Debatte, die mit ihren unzähligen Vorgaben und Einspielern eher an eine lahme Spielshow aus den 90ern denn an einen lebhaften Polit-Talk erinnerte; es hatte vor allem aber auch damit zu tun, dass zwei Parlamentsgruppen erst gar keinen Spitzenkandidaten ins Rennen geschickt hatten. Weder bei der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (ECR), zu der etwa Giorgia Melonis Fratelli d'Italia oder die polnische PiS zählt, noch bei den Rechtspopulisten der Fraktion Identität und Demokratie wollte man sich auf die TV-Debatte einlassen.

Die anwesenden Kandidaten waren sich bei den allermeisten Themen ziemlich einig

Die Abwesenheit des gewiss größten politischen Gegners aber hat letztlich nur dazu geführt, dass sich die anwesenden Kandidaten bei den allermeisten Themen nicht nur ziemlich einig waren, auch das gewählte „Wording“ schien sich aufs Merkwürdigste zu reimen. Egal ob bei den Themen Wirtschaft, Sicherheit oder Klima: Alle wollten irgendwie die Ökologie mit der Ökonomie versöhnen, alle wollten das eine oder andere Zeichen gegen rechts setzen, und niemand fand sich, der die Worte EU und Ukraine nicht mit wohlklingenden Konjunktionen hätte zusammenkoppeln wollen.

Lediglich Ursula von der Leyen, die sich jüngst bei einer ähnlichen Debatte in Maastricht unerwartet offen für eine mögliche Kooperation mit der populistischen ECR gezeigt hatte, geriet am Ende in die Kritik, weil sie sich für den Geschmack der anderen Diskutanten zu offen gegenüber der politischen Rechten gezeigt hatte. Doch auch dieser Streit konnte sich nicht wirklich entzünden. Nachdem von der Leyen ihre Aussage mittels dreier Kriterien für eine zukünftige Zusammenarbeit (pro EU, Anti-Putin, pro Rechtsstaat) neu zurechtgerückt hatte, war auch dieses Scharmützel schnell befriedet.

So blieb von der gut zweistündigen Debatte am Ende nur der Eindruck, dass mit dem Talk der Spitzenkandidaten auf Teufel komm raus eine Spannung kreiert werden sollte, die die sonst eher nüchterne EU einfach nicht hergibt. Europa, das bleibt im Bewusstsein der meisten Bürger einfach ein Ort für die Lebensmittel-Informationsverordnung oder das Ballon-Aufpust-Verbot für Kinder. Das mag an der Realität vorbeigehen. Doch mehr Spannung ist trotz angespannter Weltlage wohl einfach nicht drin.