Der Eurovision Song Contest 2024 hat eine ganze Reihe erstaunlicher Erkenntnisse mit sich gebracht. Fast keine davon ist erfreulich. Auf gewisse Weise ist diese Musikveranstaltung ja eine weltweit ausgestrahlte Mischung aus CSD, Karneval und Schlagerparty. Regenbogenfahnen überall, schrille Kostüme, und wer nur eine sexuelle oder geschlechtliche Identität sein Eigen nennt, macht sich verdächtig. An diesem Abend feiert das moderne und queere Europa sich selbst und zeigt der Welt, dass ein Miteinander ganz ohne Hass möglich ist. „United by Music“ hieß darum auch dieses Jahr das Motto des ESC.

In der Theorie klingt das toll. In der Praxis ist diese Musikveranstaltung jedoch an allen ihren Ansprüchen gescheitert. Sie hat sich sogar aktiv gegen diese Ansprüche gewendet. Die ganze Welt konnte sehen, wie die Teilnehmerin aus Israel, Eden Golan, wegen eines antisemitischen Mobs dazu gezwungen war, ihre Zeit schwer bewacht im Hotel zu verbringen. Sie konnte es nur für die Proben und ihre Auftritte verlassen – von einem Polizeikonvoi beschützt, als wäre sie ein ausländisches Staatsoberhaupt.

Eden Golan erlebte die ESC-Familie auch nicht als einen Ort, an dem sie willkommen ist. Man hätte erwarten können, dass sich die anderen Teilnehmer mit einer jungen Frau solidarisieren, die einem beispiellosen Hass im Internet, auf den Straßen Malmös und sogar in der Veranstaltungshalle selbst ausgesetzt war. Aber dazu kam es nicht. Die angeblich so empathische Community versagte ihr beides. Im Gegenteil gab es Momente, deren Schäbigkeit nur noch durch ihre irritierende Infantilität übertroffen wurde. So zog sich der niederländische Teilnehmer demonstrativ die Landesfahne über das Gesicht und rief dazwischen, als seine israelische Kollegin auf der Pressekonferenz sprach, während die griechische Sängerin so tat, als müsste sie einschlafen.

Ihre Gegner und Feinde sahen in ihr kein Individuum mehr, sondern „Israel“

Dieser Wettbewerb war ein ernüchternder Stresstest, was die noblen Worte Solidarität und Empathie eigentlich wert sind. Im Zweifel: nichts. Zumindest, wenn es um Juden geht. Teile der ESC-Gemeinschaft verbündeten sich offen mit einem antisemitischen Mob, um eine junge Teilnehmerin fertigzumachen. Und warum? Weil Eden Golan als israelische Jüdin die falsche Herkunft und Identität hat. Ihre Gegner und Feinde sahen in ihr kein Individuum mehr, sondern „Israel“ – und genau diese Dehumanisierung ist der Kern des Antisemitismus.

Neben einigen Teilnehmern, die sich aktiv mit dem Mob solidarisierten, leistete aber auch der Veranstalter selbst einen moralischen Offenbarungseid. Er tat nichts dagegen, dass sein Musikfest zur Bühne für Niedertracht und Bösartigkeit wurde. Weder wurden Störer aus der Halle geworfen noch kam den Moderatoren jemals auch nur ein Wort der Kritik an deren Verhalten über die Lippen. Die beiden Moderatorinnen lächelten stattdessen gleichgültig über alles hinweg, über die Pfiffe bei jeder Punktevergabe für Israel, bei den Pfiffen während der Schalte nach Jerusalem und natürlich auch bei den Pfiffen während des Auftritts von Eden Golan. Diese Weigerung, den Extremisten entgegenzutreten, sorgte dafür, dass die Regenbogen-Groupies der Hamas dem ESC weitgehend ihren Willen aufzwingen konnten.

Die Bullies können nur so laut sein, weil die Mehrheit leise ist

Das wird auch an einer Geste deutlich, die es nicht gab. Obwohl am 7. Oktober 2023 palästinensische Terroristen ein israelisches Musikfestival überfielen und dort hunderte Besucher vergewaltigten, verschleppten und ermordeten, wurde an keiner Stelle auf diesen schlimmsten Terroranschlag, der je auf eine Musikveranstaltung verübt wurde, Bezug genommen – und das, obwohl er in einem ESC-Mitgliedsland stattfand. Es wurde sogar umgekehrt alles versucht, damit das unsagbare Leid, welches die Hamas über Israel brachte, überhaupt nicht vorkommt. Darum musste im Vorfeld schon der israelische Beitrag umgeschrieben werden, weil er angeblich „zu politisch“ war. Als wäre die Verarbeitung eines nationalen Traumas eine politische Sache und keine, die auf allen Ebenen ein Land prägt – nicht zuletzt in der Musik.

So weit, so bodenlos schäbig. Aber der Abend brachte immerhin auch ein Stückchen Gerechtigkeit mit sich. Es stellte sich heraus, dass der hasserfüllte Mob zwar laut ist, aber doch nur eine winzige Minderheit. Eden Golan erhielt aus nicht weniger als fünfzehn Ländern die volle Punktzahl, wodurch sie Platz zwei im Publikumsvoting erreichte. Die Lehre daraus ist, dass die Bullies nur so laut sein können, weil die Mehrheit leise ist oder schweigt (auch die meisten Künstler wollten am Samstag einfach nur ihre Musik feiern, so wie die allermeisten Besucher in der Halle keine Sänger ausbuhten – aber manchmal muss man eben auch den Mund aufmachen, um Unrecht anzuprangern, und das tat leider niemand von ihnen).

Und die vielleicht noch wichtigere Lehre ist: Misstraue denen, die immer am lautesten Toleranz und Empathie einfordern. Die letzten Tage zeigten, dass es sich dabei oft um Tyrannen handelt, die selbst diese Werte nicht leben. Und darum werden zwei Dinge von diesem ESC bleiben. Zum einen, dass er sich mit einer palästinensischen „Befreiungsbewegung“ solidarisiert, an deren Ende eine Gesellschaft stehen würde, die den durchschnittlichen ESC-Teilnehmer und -Fan entweder ins Gefängnis werfen oder gleich hinrichten würde. Und zum anderen, dass Worte erstmal nur Worte sind. Wer von Solidarität und Empathie spricht, sich dann aber nicht mit dem Opfer antisemitischer Demonstranten solidarisiert, sondern mit den Demonstranten, sollte diese Begriffe jedenfalls nicht mehr nutzen.