Nördlich der albanischen Hauptstadt Tirana liegt der Hafen von Shengjin. Dort hat in Gestalt von 16 Asylsuchenden, die von der italienischen Küstenwache auf einem Boot in internationalen Gewässern aufgegriffen wurden, jetzt ein Vorhaben begonnen, das in vielen Medien als „umstritten“ etikettiert wird. Die Rede ist vom Flüchtlingsabkommen zwischen Italien und Albanien, das vorsieht, dass im Hafen von Shengjin geschieht, was auch in Deutschland zuletzt immer wieder diskutiert wurde: Asylverfahren von Menschen, die als Asylbewerber in die Europäische Union kommen wollen, außerhalb der EU durchzuführen.

Italien will genau das ab sofort in Albanien machen. Dafür wurde in der 8000-Einwohnerstadt, die auch ein Tourismusort ist, ein Asyl-Aufnahmezentrum gebaut, das bis zu 3000 Menschen beherbergen soll. Das Projekt ist aus mehreren Gründen hochinteressant. Etwa, weil das Abkommen zwischen der rechten italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni und Albaniens sozialistischem Regierungschef Edi Rama geschlossen wurde; als Pakt zwischen zweien, die politisch anders ticken. Aber vor allem deshalb, weil sich in Shengjin zeigen wird, ob die Auslagerung von Asylverfahren nur ein symbolpolitischer Akt ist – oder tatsächlich ein, wenn auch nicht der einzige Lösungsansatz für die Migrationskrise in der Europäischen Union.