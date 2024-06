Ein Bericht des Nachrichtenmagazins Focus hat die seit über einem Jahr schwelende Affäre um die all zu lockere Vergabe von humanitären Visa an Afghanen – die behaupten, in ihrer Heimat verfolgt zu werden und deshalb nach Deutschland wollen – zurück in die Öffentlichkeit gebracht. Bisher war nur bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Berlin in einem dieser Fälle ermittelt – und zwar wegen des Verdachts der Rechtsbeugung gegen einen Mitarbeiter des Auswärtigen Amts in Berlin.

Dieser soll, so der Vorwurf, die zuständigen Mitarbeiter in der Botschaft vor Ort aufgefordert haben, sich über Zweifel an der Identität und der Verfolgungsgeschichte des Antragsstellers hinwegzusetzen und ihm das gewünschte Visum auszustellen. „Falscher Pass hin oder her“, schrieb dieser Beamte in einer E-Mail an die deutsche Botschaft in Islamabad.

Diese E-Mail ist Gegenstand des schon länger bekannten Ermittlungsverfahrens, das die Staatsanwaltschaft Berlin unter dem Aktenzeichen 235 Js 3173/23 führt. Cicero-Berichte aus dem Frühjahr 2023 hatten den Fall öffentlich gemacht, woraufhin mehrere Strafanzeigen gestellt wurden. Eine dieser Anzeigen stammte von der Bundestagsfraktion der AfD, die dazu auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) im Parlament kritische Fragen stellte, auf die sie nur ausweichend antwortete.

Zweifel an der Rechtsmäßigkeit

Der Focus berichtet nun, dass es weitere Ermittlungen gegen mehrere Mitarbeiter des Auswärtigen Amts gibt. Baerbocks Behörde bestätigte dies und teilte dazu mit: „In den drei dem Auswärtigen Amt bekannten Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaften Berlin und Cottbus geht es um Einzelfälle, in denen es Fragen zu den bei der Einreise genutzten Dokumenten gibt.“ Das Auswärtige Amt habe auf die ihm bekannten Einzelfälle mit organisatorischen Maßnahmen reagiert.

Von den Staatsanwaltschaften, weder in Berlin noch in Cottbus, ist derzeit etwas über Stand und Gegenstand der drei Verfahren zu erfahren. Beide Pressestellen verweigern die Auskunft, da die laufenden Ermittlungen geschützt werden müssten. Aus Cottbus heißt es lediglich, dass dort gegen einen Mitarbeiter des Auswärtigen Amts ermittelt wird. Und von der Staatsanwaltschaft Berlin, bei der demnach zwei Verfahren laufen müssten, ist nicht zu erfahren, welches weitere Ermittlungsverfahren es neben dem bisher bekannten gibt.

Unklar bleibt zudem, in wie vielen Visa-Fällen die Ermittler Zweifel an der Rechtsmäßigkeit der Vergabe haben und wie viele dieser Antragsteller bereits in Deutschland sind. Der Focus schreibt von „mehrere Tausend Personen“, die binnen der vergangenen fünf Jahre eingereist seien. „Ein Großteil soll dann Asyl beantragt haben. Besitzer der fragwürdigen Papiere sollen in erster Linie Syrer, Afghanen und Türken gewesen sein.“ Aus gut informierten Kreisen ist zu hören, dass diese Zahl deutlich zu hoch gegriffen sei. Zumindest in den bislang laufenden Ermittlungen gehe es zwar um mehrere Fälle, aber nicht um mehrere Tausend.

Vorwurf eines systematischen Vorgangs

Für Annalena Baerbock wird die Visa-Affäre in ihrem Ministerium dennoch zum wachsenden Problem. Denn dass die strafrechtlichen Ermittlungen ausgeweitet wurden, belegt, was Insider berichten: Das Versagen bei der Kontrolle von einreisewilligen Afghanen sei kein Fehlverhalten von Einzelnen, sondern es habe System. Dazu passt auch: Das politisch umstrittene und wegen Sicherheitsbedenken zwischenzeitlich gestoppte Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan, das Baerbock zu Beginn ihrer Amtszeit durchgesetzt hat, läuft ungebremst weiter.

Der Mitarbeiter aus dem Referat 509 (Visumsrecht), gegen den die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt, wurde mittlerweile versetzt. Er ist nicht mehr in der Zentrale in Berlin tätig, sondern an der deutschen Botschaft in Kopenhagen. Welche weiteren Mitarbeiter betroffen sind, ist Cicero nicht bekannt.