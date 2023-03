Auswärtiges Amt und Innenministerium arbeiten bei der Auswahl der schutzbedürftigen Afghanen mit Nichtregierungsorganisationen (NGOs) wie „Pro Asyl“, „Mission Lifeline“ oder „Kabul Luftbrücke“ zusammen. Diese Organisationen treffen eine Vorauswahl, in dem sie als sogenannte „meldeberechtigte Stellen“ die Daten von angeblich bedrohten Afghanen an die Bundesregierung weitergeben. Wer nach einer ersten Überprüfung eine Aufnahmezusage erhält, kann dann in einer deutschen Botschaft ein Visum beantragen.