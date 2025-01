Die Amtseinführung von Donald Trump soll die kälteste Vereidigung eines US-Präsidenten seit Jahrzehnten werden. Bis zu minus 12 Grad könnten es in Washington am Montag sein, sagt der Wetterdienst, wenn die Zeremonie – statt wie traditionell üblich auf den Stufen unter freiem Himmel – nun ab 18 Uhr (MEZ) im Kapitol stattfinden wird. Das ist nachvollziehbar, denn der ehemalige und künftige US-Präsident Trump dürfte wenig Lust haben, mit einer ordentlichen Erkältung in seine zweite Amtszeit zu starten. Die Welt ist schließlich schon verschnupft genug, also geopolitisch.

Aber auch irgendwie passend, so aus deutscher Sicht. Denn ganz konkret weiß zwar noch niemand, wohin die USA unter einer zweiten Amtszeit Trump steuern werden. Aber wie es derzeit aussieht, dürften sich die deutsch-amerikanischen Beziehungen tendenziell eher verschlechtern als verbessern – weshalb die besten Transatlantiker, die die Bundesrepublik zu bieten hat, reichlich Arbeit werden investieren müssen, um diese frostigen Aussichten doch noch in mildere diplomatische Beziehungen zwischen Berlin und Washington zu drehen.