Nichts ist umsonst, noch nicht einmal der Tod, denn der kostet das Leben. Aus individueller Perspektive ist der Tod der ultimative Schlusspunkt unseres Lebens, vor dem wir uns alle fürchten. Religionsgemeinschaften versuchen dieses finale Ereignis in je eigener Weise in die Ewigkeit zu transzendieren. Ob Wiederauferstehung und ewiges Leben für christliche Kreuzfahrer oder Paradies mit Jungfrauen als himmlische Heimstatt für muslimische Selbstmordattentäter: So motiviert Religion heute nur noch wenige, das eigene Leben in einem militärischen Konflikt zu riskieren. Selbst die säkularen Verheißungen von Horaz („Süß und ehrenvoll ist es, für das Vaterland zu sterben“) und Friedrich Hölderlins „Ode an das Vaterland“ gehören – Gott sei Dank – zumindest in der westlichen Welt der Vergangenheit an. Dies hat Gründe, die der Militärstratege und Historiker Edward Luttwak als postheroisches Phänomen bezeichnet hat.

Die Kriege der Vergangenheit wurden von „überzähligen“ männlichen Nachkommen geführt (Luttwak: „Am Ende siegt der Postheroismus“, NZZ vom 6.7.2024). Die hohe Geburtenrate bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts bescherte der europäischen Durchschnittsfamilie mehrere männliche Nachkommen. Einer davon erbte den Hof, der Zweite heiratete gut, der Dritte ging zum Klerus, während der Vierte in den Krieg zog. Fiel dieser, war dies für seine Angehörigen ein schmerzlicher Verlust, bedeutete aber nicht das Ende der Familie. Betrug die Geburtenrate 1960 in Europa noch 2,5, fiel diese deutlich unter die bestandserhaltende Reproduktionsrate von 2,1 Kindern pro Frau im gebärfähigen Alter. Sie beträgt heute in der EU nur noch 1,46. Von demografischem Überschuss kann keine Rede mehr sein.