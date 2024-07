In genau einem Jahr, am 11. Juli 2025, wird die Weltgemeinschaft erstmals offiziell der Opfer des Völkermords von Srebrenica gedenken, zum 30. Jahrestag dieses Menschheitsverbrechens, dem 8372 hilflose Bosniaken zum Opfer fielen. Der Initiative Ruandas und Deutschlands ist es zu verdanken, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen im Mai dieses Jahres dies mit überwältigender Mehrheit beschloss. Es war kein Zufall, dass gerade Ruanda und Deutschland diese Resolution initiierten, denn beide Staaten haben Erfahrungen mit Genoziden, an die die UN jährlich erinnern, so der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar und des Genozids an den Tutsi am 7. April.

In der UN-Resolution werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, auch durch ihre Bildungssysteme dem Vergessen entgegenzutreten und Gedenkveranstaltungen zu organisieren. Dies wird wichtig sein, damit die Resolution nicht nur Papier bleibt, sondern ihr Leben eingehaucht wird. Deutschland sollte als Co-Initiator hier mit gutem Beispiel vorangehen, um dem Vergessen und der gerade unter nationalistischen Serben weit verbreiteten Völkermordleugnung entgegenzusteuern. Hier ist insbesondere das Bundesbildungsministerium unter Führung von Ministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) gefordert.