Im Jahr 1996 wurde ich vom Internationalen Kriegsverbrechertribunal in Den Haag in meiner Eigenschaft als Gerichtsmediziner darum gebeten, dem ersten internationalen Forensikteam beizutreten, um nach der Entdeckung von Hunderten von Massengräbern in Bosnien Beweise für Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord zu sammeln. Viele weitere Teams sollte später noch folgen.

Ich wohnte damals bei einer Mutter und ihrer jugendlichen Tochter in Tuzla. Beide hatten sie während des Krieges gelitten. Eines Tages lud mich Amela, so hieß die Tochter, ein, mit ihr nach Sarajevo zu fahren, wo sie eine dreijährige Belagerung über sich hatte ergehen lassen müssen. Während eines Kaffees stellte Amela mir eine Frage, die mich damals zutiefst berührt hat: „Warum habt Ihr das zugelassen?", fragte sie und bezog sich mit dieser Anklage auf westliche Politiker. Ich fühlte mich sowohl beschämt als auch schuldig. Ich hatte damals nur wenig Ahnung davon, worum es bei dem Krieg in Bosnien eigentlich ging.

Die Welt schaute tatenlos zu

Während wir uns durch die Hunderte von Opfern aus Srebrenica sowie durch diejenigen arbeiteten, die in den Konzentrationslagern Luka und Omarska grausam gefoltert und ermordet worden waren, fühlte ich mich gezwungen, mehr darüber zu erfahren. Wie konnte es sein, dass Verbrechen gegen unschuldige Zivilisten mitten in Europa und in einem so enormen Ausmaß zugelassen wurden, während die Welt wenig oder nichts tat, um das Töten zu verhindern.

Von 1996 bis 2001 war ich viele Male in Bosnien, Kroatien und im Kosovo im Einsatz. Obwohl ich mehr und mehr über das Geschehene erfuhr und wir immer mehr Gräueltaten entdeckten, stellte ich mir immer wieder dieselbe Frage: Hätten diese Gräueltaten verhindert werden können?

Die Bilder kamen zurück

Als ich 2009 schließlich in den Ruhestand ging, machte sich meine Frau Sorgen über meinen zunehmend gestörten Schlaf. Offenbar schrie ich in der Nacht auf, während sich schemenhafte Bilder aus meiner früheren Tätigkeit als Forensiker in meinen Schlaf hinein schlichen. Für mich waren es nur schlechte Träume, aus denen ich anschließend in ein friedliches und normales Leben erwachen konnte. Ein paar schlechte Träume waren nichts im Vergleich zu der Realität der Opfer in den Gräbern. Sie konnten nie mehr erwachen.

Später hatte ich dann begonnen zu malen. Ich fühlte mich dazu gezwungen, einige der Bilder wiederzugeben, die mich des nachts besuchen kamen. Iota, eine lokale Galerie, „entdeckte" mich und kuratierte erste Ausstellungen, die darin gipfelten, dass meine sogenannten „Zeugen"-Bilder 2016 im schottischen Parlament unter dem Banner der Wohltätigkeitsorganisation „Remembering Srebrenica“ gezeigt werden konnten. Ich hatte dadurch die einmalige Gelegenheit bekommen, mit Politikern aller Couleur zu sprechen, und ich war durchaus beeindruckt von ihrem Interesse und ihrer Unterstützung. Die Ausstellung führte auch in den Medien abermals zu einem gesteigerten Interesse an dem Völkermord in Bosnien.

Eine bohrende Frage

2016 dann jährte sich der Jahrestag der ersten Einsätze des Internationalen Kriegsverbrechertribunals zum zwanzigsten Mal. Ich arrangierte eine Veranstaltung im Gedenken an den Völkermord, an der auch herausragende internationale Gerichtsmediziner teilnahmen, die in Bosnien gearbeitet hatten. Ich wusste, dass mich diese Veranstaltung berühren würde. Ich hatte dazu beigetragen, dass die Erinnerung an Srebrenica weiterleben konnte. Obwohl ich mich zusammen mit meinen Kollegen sehr privilegiert fühle, eine winzige Rolle bei der strafrechtlichen Verfolgung der Täter dieser Gräuel gespielt zu haben, habe ich das Gefühl, dass ich jetzt endlich versuchen kann, die Frage zu beantworten, die Amela mir vor zwanzig Jahren in Sarajevo gestellt hat: Warum haben wir das zugelassen?

„Wir als Individuen haben von unseren Politikern damals nicht verlangt, dass sie sich mit Nachdruck gegen die Zeichen der Intoleranz aussprechen, die zu Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen geführt haben. Selbst als die Verfolgten uns anflehten, das Töten zu beenden, wurden ihre Stimmen weitgehend ignoriert. Dafür sollten wir uns schämen. Die Zeichen waren schon lange vor den schrecklichen Ereignissen da, wir haben erst gehandelt, als es zu spät war. Wir müssen daraus lernen und dafür sorgen, dass die jüngeren Generationen lernen, nicht nur über die Geschichte des Völkermords in Bosnien, sondern auch darüber, wie sie die Zeichen der Intoleranz und die Gewalt, die sie überall auf der Welt erzeugt, erkennen und Maßnahmen ergreifen können, um die Machthaber davon zu überzeugen, den Völkermord zu beenden".

Von 1996 bis 2009 war Robert McNeil Teil internationaler Forensikteams, deren Aufgabe es war, physische und wissenschaftliche Beweise für Terroranschläge, Kriegsverbrechen und Völkermord in Kriegsgebieten zu erbringen. Seit 2009 ist er im Ruhestand. Der Text ist eine Übersetzung eines Artikels auf der Website von "Remembering Srebrenica".