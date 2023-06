Owens wurde im US-Bundesstaat Connecticut geboren. Sie wuchs bei ihren Großeltern auf, denen sie ihr erstes Buch auch gewidmet hat. „To Grandma and Granddad. May my every action make you proud“ steht in kursiver Schrift auf Seite 9. „Blackout“ ist im Jahr 2020 erschienen und hat es bis auf die Bestsellerliste der New York Times geschafft. Wer aber verstehen will, wie Candace Owens tickt und was das mit der US-Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr zu tun hat, kann es getrost auch im Jahr 2023 erstmals zur Hand nehmen. Owens schreibt (vom Autor dieser Zeilen übersetzt): „Es ist unbestreitbar, dass die Demokraten im schwarzen Amerika seit mehreren Jahrzehnten die Oberhand haben. Sie haben unsere Emotionen gekonnt manipuliert und sich die unbestrittene Bindung unserer Stimmen gesichert. Im Gegensatz zur physischen Versklavung unserer Vorfahren ist die Versklavung heute mentaler Natur.“