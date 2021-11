So erreichen Sie Edīte Brikmane:

Edīte Brikmane hat einen Masterabschluss in Geschichte und ist Chefredakteurin des lettischen Online-Magazins lvportals .

Als der selbsterklärte Präsident von Belarus, Alexander Lukaschenko, als Reaktion auf die EU-Sanktionen erklärte, er werde Migranten auf dem Weg in die EU nicht mehr aufhalten, haben die östlichen Grenzstaaten – Lettland, Litauen und Polen – das von Anfang an nicht nur als humanitäre Krise, sondern auch als einschneidende Frage der nationalen Sicherheit betrachtet. Die Regierungen dieser Länder sind sich einig, dass das „Öffnen der Tore“ für die Migranten, die von den belarussischen Behörden an die Grenze eskortiert wurden, dramatische Folgen haben könnte. Dies ist eine Art Kriegsspiel und ein Test, um herauszufinden, inwieweit wir bereit sind, bei Verstößen gegen das Völkerrecht und die Menschenrechte ein Auge zuzudrücken, indem wir lediglich „tiefe Besorgnis“ zum Ausdruck bringen.

Die internationalen Medien berichten über die verzweifelte Lage tausender Menschen, die halb erfroren an der Grenze zwischen Weißrussland und Polen festsitzen, und über die offizielle Position der EU, dass die Migrantenkrise ein geplanter „hybrider Krieg“ gegen die EU sei, um, zur Strafe für Sanktionen gegen das autoritäre Regime des weißrussischen Präsidenten Lukaschenko, die Region zu destabilisieren.