Es sind Bilder, die die geballte Ohnmacht der Europäischen Union zeigen: eine Grenze aus Stacheldraht, Menschen werden hin- und hergestoßen. Belarus schiebt sie nach Polen ab, die Polen drängen sie zurück. Solche Pushbacks sind völkerrechtswidrig. Und sie sind eigentlich auch ein Verrat an den Werten der Europäischen Union, die in Artikel 2 des EU-Vertrags die Achtung der Menschenwürde und der Menschenrechte festgeschrieben hat.

Doch das geht dieser Tage unter, wenn Politiker der Union vor allem die Gefahr durch Menschen beschwören, die tage-, wenn nicht wochenlang im Niemandsland der Grenze ausharren und punktuell versuchen, auf die andere Seite zu gelangen; wenn sie sich darin überbieten, Polen ihre Unterstützung im Kampf gegen illegale Migration zu versprechen. Mehr Personal an der Grenze, noch höhere Zäune, am besten eine Mauer. Das ist alles, was Vertretern der Parteien mit dem C im Namen, CSU und CDU, einfällt.

Die Menschen hätten nicht den Umweg über Minsk nehmen müssen, hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) gerade im Interview mit der Bild am Sonntag gesagt. Sie hätten ja direkt nach Deutschland fliegen können. Es gebe schließlich klare Regeln bei der Zuwanderung. Und wer die verletze, so Kretschmer, müsse mit den Konsequenzen rechnen. Im Klartext: Selbst schuld, wer die Einladung des belarussischen Diktators Lukaschenko angenommen hat.

Eine Region im Ausnahmezustand Aussagen wie diese sind an Zynismus kaum zu überbieten. Kretschmer hat zwar recht, wenn er den Menschen unterstellt, sie würden versuchen, das geordnete Verfahren zu umgehen, wohlwissend, dass, wer es einmal nach Deutschland geschafft hat, eine reelle Chance hat, zu bleiben. Auch dann, wenn sein Asylantrag abgelehnt wird. Aber das heißt eben nicht, dass die EU wegschauen darf, wenn Menschen zwischen Belarus und Polen verhungern, verdursten oder erfrieren.