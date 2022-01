Die Saga um den serbischen Tennisspieler Novak Djokovic ist in Australien zum Politikum geworden. Selbst Regierungschef Scott Morrison hat sich mehrmals dazu geäußert. Nach der Entscheidung am Freitag, Djokovics Visum zu stornieren, sagte er: „Diese Pandemie war für jeden Australier unglaublich schwierig, aber wir haben zusammengehalten und Leben und Lebensgrundlagen gerettet.“ Die Australier hätten viele Opfer gebracht, und sie dürften zu Recht erwarten, dass das Ergebnis dieser Opfer geschützt werde. Schon zuvor hatte er auf Twitter geschrieben: „Regeln sind Regeln, besonders wenn es um unsere Grenzen geht.“ Niemand würde über diesen Regeln stehen.

Diese Worte zeigen, dass die Entscheidung um Djokovic vor allem eine politische war. Wenige Monate vor der Parlamentswahl in Australien ist es entscheidend für die Regierung, eine starke Hand zu zeigen. Letzteres kommt traditionell gut an bei der australischen Wählerschaft. Zudem ist Morrison als Hardliner bekannt – er hat es bereits mit den amerikanischen Techkonzernen im Land aufgenommen und sich China mit harschen Worten entgegengestellt. Vor einem Tennisspieler klein beizugeben, hätte da nicht ins Konzept gepasst.

„Djokovic dient einem nützlichen Zweck“

Gleichzeitig zeigt die Saga aber auch den großen Ermessensspielraum, den der australische Einwanderungsminister Alex Hawke besitzt, der trotz der Gerichtsentscheidung am Montag die Möglichkeit hatte, das Visum von Djokovic erneut zu annullieren. Innerhalb der Regierung werden diese Befugnisse gerne als „God Power“ beschrieben. Ihr Einsatz und vor allem ein potenzieller Missbrauch werden in Australien seit Jahrzehnten debattiert. Vor allem die harte Hand des Einwanderungsministeriums gegenüber Asylsuchenden, die per Boot Australien erreicht haben, steht in diesem Zusammenhang seit Jahren in der Kritik.

Australien hat Bootsflüchtlinge über Jahre hinweg auf Inseln im Pazifik abgeschoben. Dort hausten sie in eingezäunten, gefängnisähnlichen Lagern auf Nauru, einem winzigen Inselstaat im Pazifik, und der zu Papua-Neuguinea gehörenden Insel Manus. Obwohl die meisten Flüchtlinge nach einem Deal mit den USA inzwischen frei sind und in den USA leben, hielten sich laut dem Refugee Council of Australia bis Ende Oktober 2021 nach wie vor 122 Menschen in Papua-Neuguinea und 106 auf Nauru auf. „Djokovic dient einem nützlichen Zweck“, schrieb deswegen auch der Menschenrechtsanwalt Julian Burnside auf Twitter: „Er hat versehentlich weltweit darauf aufmerksam gemacht, dass wir (seit 1992) Menschen aus anderen Ländern eingesperrt haben, die kein Visum haben.“ Es ist ein Skandal, dass Australien Menschen einsperre, die nur von ihrem Asylrecht Gebrauch machten, und sie „illegal“ nenne, „obwohl sie keine Straftaten begangen haben“.

Macht über Gerichte

Behrouz Boochani, ein iranischer Journalist und Autor, der inzwischen in Neuseeland lebt, aber selbst mehrere Jahre in einem australischen Auffanglager für Flüchtlinge in Papua-Neuguinea festgehalten worden war, schrieb auf Twitter, dass nun jeder sehen könne, wie der australische Einwanderungsminister „Macht über die Gerichte“ habe und Djokovic jederzeit abschieben könne.

„Es ist die Realität des australischen Einwanderungssystems, dass eine Person alles kontrollieren kann, ohne dafür Rechenschaft ablegen zu müssen.“ In einem weiteren Tweet schrieb der Menschenrechtsaktivist: „Djokovics Mutter sagt, ihr Sohn sei ,gefoltert‘ worden. Wenn Australien eine globale Berühmtheit so behandelt – stellen Sie sich vor, was sie jahrelang mit Flüchtlingen in abgelegenen Gefängnissen auf den Inseln gemacht haben.“

Eklat erinnert an Vorfall vor 20 Jahren

Wie die australische Entscheidung international bewertet wird, bleibt abzuwarten. Innenpolitisch wird die australische Regierung von ihr aber sicher profitieren. So erinnert der Eklat an einen Vorfall, der dem früheren Premierminister John Howard letztendlich den Wahlsieg sicherte. Nachdem eine Gruppe von Asylbewerbern in einem gestrandeten indonesischen Fischerboot vom Kapitän der MV Tampa, einem norwegischen Containerschiff, 2001 im Indischen Ozean gerettet wurde, nutzte der Politiker die Eskalation ebenfalls für seine eigenen Zwecke.

Inmitten der Angst nach dem 11. September inszenierte er den Vorfall als Frage der nationalen Sicherheit – ähnlich wie Morrison und Einwanderungsminister Hawke dies im Fall Djokovic jetzt auch tun. Und schon damals resonierten Howards Worte – „wir entscheiden, wer in dieses Land kommt und die Umstände, unter denen sie kommen“ – beim australischen Volk.