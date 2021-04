Doch seit einigen Monaten hat sich Morrison Gehör in der Welt verschafft. Nicht, weil er rhetorisch so begnadet ist, sondern aufgrund der Haltung, die der 52-Jährige gegenüber den Mächtigen der Welt einnimmt: Wenn er sich China in den Weg stellt und sich mit Amerikas großen Techkonzernen anlegt, mutet dies wie der Kampf Davids gegen Goliath an.