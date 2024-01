Bei einem Drohnenangriff auf einen Militärstützpunkt in Jordanien nahe der syrischen Grenze wurden am Sonntagabend drei amerikanische Soldaten getötet. US-Präsident Joe Biden hat die vom Iran unterstützten Milizen als Täter beschuldigt, die seit Monaten Vergeltungsschläge gegen die US-Streitkräfte verüben – aber bisher darauf bedacht waren, nicht zu dramatisch zu eskalieren.

Um zu verstehen, wie sich die Situation entwickelt, müssen wir die jeweiligen Ziele und Beweggründe der USA und des Iran verstehen.

Die USA interessieren sich bekanntlich schon seit langer Zeit für den Nahen Osten und sind dort seit der Operation Wüstensturm 1990, deren Ziel es war, den Irak daran zu hindern, seine Nachbarn anzugreifen und so die Kontrolle über die Ölversorgung der Region zu übernehmen, mehr oder weniger aktiv im Einsatz. Der Irak ist nicht mehr die Bedrohung, die er einmal war, aber er befindet sich sehr wohl im Einflussbereich des Iran. In letzter Zeit hat sich Washington auf subnationale Bewegungen konzentriert, die die Region destabilisieren könnten. Vereinfacht gesagt, sind die Ziele der USA im Nahen Osten die gleichen wie in den 1950er Jahren: die Aufrechterhaltung des Ölflusses und die Minimierung der Gewalt durch die Blockade von Ländern und Bewegungen, die den US-Interessen feindlich gegenüberstehen. Daher sind die US-Streitkräfte und ihre Verbündeten über die gesamte Region verstreut.

Teheran unterstützt auch die jemenitischen Huthi-Rebellen

Viele der jüngsten Aktivitäten des Irans stehen im Widerspruch zu dieser Position. Vor fast zwei Wochen feuerte der Iran Raketen auf Ziele im Nordwesten Syriens, in Irakisch-Kurdistan und im Südwesten Pakistans ab, angeblich als Reaktion auf einen Terroranschlag in der iranischen Stadt Kerman. Teheran unterstützt auch die jemenitischen Huthi-Rebellen, die mit aus dem Iran gelieferten Waffen und Geheimdienstinformationen Öltanker und andere Schiffe im Roten Meer und den nahe gelegenen Wasserstraßen angreifen. In den vergangenen Wochen haben die USA und einige Verbündete einen Seekrieg gegen die Huthis geführt.

Das Ziel der USA besteht also darin, sicherzustellen, dass ihre Verbündeten nicht gestürzt oder destabilisiert werden – was die Unterstützung strategischer Kräfte erfordert. Irans Ziel ist es, die Position der USA zu untergraben und die mächtigste Kraft in der Region zu werden – was einen Rückzug der USA erfordert. Es reicht nicht aus, dass sich die Amerikaner aus der Region zurückziehen; es soll sichtbar sein, dass der Iran sie vertreibt. In zweiter Linie will Teheran als Anführer des Kampfes gegen Israel durch seine meist schiitischen Stellvertreter gesehen werden und dadurch die Schwäche der sunnitischen Akteure demonstrieren.

Wenn der Iran geschwächt wird, werden die USA die Region beherrschen

Wenn die USA verdrängt werden, ist der Iran in der Lage, die Macht am Suezkanal und möglicherweise darüber hinaus zu übernehmen. Wenn hingegen der Iran geschwächt wird, werden die USA die Region beherrschen. Der Iran hat das schwächere Militär und ist weit weniger einflussreich, und er scheint beschlossen zu haben, dass ein Schlag gegen die USA mit dem, was er an Macht hat, die USA schließlich zum Rückzug bewegen wird. Aber es steht etwas anderes auf dem Spiel. Die USA werden überleben, wenn sie „verlieren“. Hingegen wäre anderenfalls die Zukunft des Irans als solche in Gefahr.

Die USA müssen wichtige iranische Ziele angreifen, wenn sie zeigen wollen, dass sie bereit sind zu kämpfen – und zu gewinnen. Der Iran wird in ähnlicher Weise kontern müssen. Wenn der Konflikt ausgetragen wird, werden Raketen und Luftstreitkräfte zum Einsatz kommen, um die Zahl der Opfer zu minimieren. Der Iran wird neben seinen Drohnen auch Bodentruppen einsetzen, und die USA werden versuchen, Drohnenfabriken und Lagerräume zu zerstören. Teheran wird versuchen, mit einer kurzen, aber sehr intensiven Kampagne die Verbündeten der USA davon abzuhalten, sich dem Kampf anzuschließen.

Wenn sich die Vereinigten Staaten auf einen Krieg mit hoher Intensität gegen den Iran einlassen müssen, werden sie weniger in der Lage sein, die Ukraine mit der benötigten Unterstützung zu versorgen. Man sollte daher auf eine mögliche russische Beteiligung achten, denn sie wird Moskau die Möglichkeit geben, effektiver zu werden als bisher.

