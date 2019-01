„Sentimentalität ist der Tod“, Interview mit Michael Haneke, Cicero Online 2012

Laut einer Presseagentur gab es nur zwei Termine, an denen Michael Haneke über seinen Film „Amour“ gesprochen hat: Am 21./22. Mai 2012 bei den Filmfestspielen in Cannes, und während der Interviewtage am 11./12. September in Berlin. Relotius stehe bei keinem der Termine auf der Liste und habe sich bei der Agentur auch nicht bezüglich des Films gemeldet. Haneke sei damals bereits in der Planung seines nächsten Films gewesen und habe deswegen „definitiv“ sonst keine Interviews über „Amour“ gegeben. Dass Relotius dennoch außerhalb dieser Termine einen Interviewtermin mit Haneke bekommen haben könnte, sei „sehr unwahrscheinlich“. Folglich hat das Interview mutmaßlich nie stattgefunden.

„Lasst mich euer Monster sein“, Interview mit Emir Kusturica, Cicero Print Dezember 2012

Das Interview wurde in ähnlicher Form auch auf www.profil.at veröffentlicht. Die Kollegen haben diesbezüglich bei Kusturica nachgefragt: „Emir Kusturica teilt auf profil-Anfrage nun mit, dass er [sich] an das lange zurückliegende Interview nicht erinnern könne, die besprochenen Dinge ihm aber wie eine „Kompilation“ aus Interviews, die er anderswo gegeben hatte, erscheine. Kusturica sagt, er sei daher „nicht sicher“, ob Relotius tatsächlich mit ihm gesprochen habe.” Link: https://www.profil.at/home/emir-kusturica-lasst-monster-348172

„Ich kam mir vor wie ein Gespenst“, Interview mit Christian Bale, Cicero Online September 2015

Laut einer internationalen PR-Agentur hat Relotius im Rahmen der Berlinale 2015 an einem 25-minütigen Round-Table Gespräch mit Christian Bale teilgenommen. Das Interview wurde ebenfalls in der Schweizer Weltwoche veröffentlicht. Link: https://www.weltwoche.ch/ausgaben/2015-36/artikel/ich-kam-mir-vor-wie-ein-gespenst-die-weltwoche-ausgabe-362015.html

Die Kollegen von „12App“ kamen während ihrer Recherche zu folgendem Ergebnis: „Da Relotius für die Weltwoche schrieb, meldete er sich beim Schweizer Filmverleih, der 2015 an der Berlinale Interviews mit dem Filmstar anbot. Laut dem Verleih traf Relotius den Schauspieler an einem 20-minütigen Roundtable-Gespräch. Es sassen also mehrere Journalisten am Tisch, die den Batman-Darsteller befragten. Dass er die Fragen der anderen Journalisten im Interview als die eigenen ausgibt, ist so üblich. Mehr als erstaunlich ist aber, dass Relotius ein 20-minütiges Gespräch auf einen Text strecken konnte, der am Ende drei Weltwoche-Seiten füllte.“ Link: https://desktop.12app.ch/articles/25137099

Das Round-Table-Gespräch dauerte, wie bereits erwähnt, laut der internationalen PR-Agentur 25 und nicht 20 Minuten. Offen bleibt bisher, ob und inwiefern das Interview von Relotius gestreckt wurde.

„Ich spüre den Verfall“, Interview mit Joaquin Phoenix, Cicero Online April 2015

Bisher keine Informationen.

„Tarantino ist ein Spinner“, Interview mit Paul Thomas Anderson, Cicero Online Februar 2015

Bisher keine Informationen. Ein Cicero-Autor weist auf eine Passage im Interview hin, laut der Anderson gesagt haben soll: „Meine drei Geschwister sind alle Musiker geworden und interessieren sich überhaupt nicht für das, was ich mache.“ Tatsächlich hat Anderson mit Halbgeschwistern insgesamt acht Geschwister. Die erwähnten drei Geschwister, die womöglich seine drei Schwestern mit der gemeinsamen Mutter sind, sollen nach Relotius alle Musikerinnen geworden sein. Dafür konnten wir bisher keine Belege finden.

„Meine Dämonen am Strand von Santa Monica im Bananenboot besiegen“, Protokoll für „Die letzten 24 Stunden“ mit Paul Thomas Anderson, Cicero Print März 2016

Bisher keine Informationen.

„Viele sind für die Kunst gestorben“, Interview mit Harry Ettlinger, Cicero Online Februar 2014

Relotius hat laut einer Presseagentur im Auftrag der Weltwoche an einem Round-Table-Gespräch mit Harry Ettlinger im Rahmen der Berlinale 2014 teilgenommen. Das Gespräch hat folglich stattgefunden. Offen bleibt auch hier bisher, ob und inwiefern das Interview gestreckt ist.

„Hollywood ist heuchlerisch“, Interview mit Steve McQueen, Cicero Online Februar 2014

Laut der Presseabteilung eines Filmverlags hat Relotius das Interview mit Steve McQueen zum Film 12 Years A Slave offiziell angefragt und auch durchgeführt. Das Interview fand im Berliner Regent Hotel am 8.12.13 als Einzelinterview statt.

„Wir alle stehen in seiner Schuld“, Interview mit Christo Brand, Cicero Online Dezember 2013

Laut den Kollgen von der FAZ ist die Echtheit des Interviewten verbürgt. Bisher gebe es keinen Grund zur Annahme, dass das Interview gefälscht ist. (Stand 19.12.2018) Link: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/betrug-beim-spiegel-die-faelschungen-des-redakteurs-claas-relotius-15950025.html

Kokettieren mit „der rechten Scheiße“, Interview mit Leon de Winter, Cicero Online November 2013

Laut seinem deutschen Verlag ist das Interview echt. Leon de Winter habe es persönlich als korrekt zitiert verifiziert. Das Interview erschien auch in der Weltwoche. Auch den Kollegen bestätigte de Winter die Echtheit des Interviews: „Ich erinnere mich an einen gutvorbereiteten Interviewer und bin komplett mit dem gedruckten Stück einverstanden. In meinem Fall leistete er [Relotius, die Red.] erstklassige Arbeit.“ Link: https://www.weltwoche.ch/ausgaben/2019-4/artikel/intern-die-weltwoche-ausgabe-4-2019.html

„Sie durften uns schlagen, sie durften uns töten“, Interview mit Shin Dong-hyuk, Cicero Online Mai 2013

Laut den Kollgen von der FAZ ist die Echtheit des Interviewten verbürgt. Bisher gebe es keinen Grund zur Annahme, dass das Interview gefälscht ist. (Stand 19.12.2018) Link: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/betrug-beim-spiegel-die-faelschungen-des-redakteurs-claas-relotius-15950025.html

Interessant in diesem Zusammenhang: Shin Dong-hyuk hat ein Buch über sein Leben in einem nordkoreanischen KZ geschrieben. Später stellte sich heraus, dass er unwahre Angaben zu Zeiten und Orten gemacht hat. Link: http://www.spiegel.de/politik/ausland/shin-dong-hyuk-widerruft-teile-des-berichts-flucht-aus-lager-14-a-1013638.html

„Ich habe eine Leinwandikone des Feminismus kreiert“, Interview mit Ethan Hawke, Cicero Online Juni 2013

Relotius hat laut einer internationalen Presseagentur an einem Round-Table-Gespräch mit Ethan Hawke im Rahmen der Berlinale 2013 teilgenommen. Das Gespräch hat folglich stattgefunden. Offen bleibt auch hier bisher, ob und inwiefern das Interview gestreckt ist.

Eine Kleinigkeit: In der ersten Frage sagt Relotius, Hawke habe bereits drei Romane veröffentlicht. Das Interview ist vom Juni 2013. Ethan Hawkes dritter Roman „Rules for a Knight” kam unserer Erkenntnis nach erst im Jahr 2015 heraus. Link: https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/ethan-hawke-explains-his-thing-for-knights

„Mein Texas, mein Scotch und mein Schaukelstuhl“, Protokoll für „Die letzten 24 Stunden“ mit Ethan Hawke, Cicero Print April 2014

Bisher keine Informationen. Eine Kleinigkeit: Hawkes Sohn ist im Januar 2002 geboren, war im April 2014 also zwölf und nicht elf Jahre alt (er wurde im Januar 2002 geboren). Dies hat jedoch nichts zu bedeuten, wenn das Protokoll schon 2013 aufgenommen wurde. Link: https://www.imdb.com/name/nm1600102/

„Schreiben, weiterschreiben, bis der Wald um mich schweigt“, Protokoll mit T.C. Boyle, Cicero Print September 2014

Laut der Presseabteilung seines Verlages ist das Protokoll nicht gefälscht, die Zitate wurden als „fraglos O-Ton T.C. Boyle“ verifiziert.

„Seltsam wird’s am Ende“, Protokoll für „Die letzten 24 Stunden“ mit Aki Kaurismäki, Cicero Print September 2013

Eine Mitarbeiterin von Aki Kaurismäki hat ihm auf Cicero-Anfrage den Text in einer englischen Übersetzung vorgelegt. Kaurismäki sagt, er habe – zumindest seiner Erinnerung nach – mit Relotius nie in Kontakt gestanden. Außerdem würde er niemals die Sprache und die Ausdrucksweise verwenden, die er im Protokoll an den Tag gelegt haben soll.

„Baschar hat keine Zukunft“, ein Gespräch mit Ribal al-Assad, Cicero Print Juni 2012

Bisher keine Informationen.

„Der Rettung des Vaterlandes“, Reportage, Cicero Print März 2014

In dieser Reportage beschreibt Relotius die Alzheimer-Forschung des Wissenschaftlers Francisco Javier Lopera von der Universität Antioquia in Medellín. Lopera und sein Team forschen seit Jahrzehnten in abgeschiedenen Bergdörfern der kolumbianischen Anden, wo auffällig viele Menschen an Alzheimer erkranken. Lopera sagt auf Cicero-Anfrage, „wir“ (gemeint ist vermutlich sein Team) könnten sich nicht an Relotius erinnern, allerdings haben sie in den vergangengen Jahren viel Besuch von etlichen Journalisten aus aller Welt bekommen. Lopera vermutet, dass Relotius die Informationen von anderen Journalisten aus dem Internet übernommen hat, will die Reportage aber noch einmal auf Ungereimtheiten überprüfen.

Loperas Englisch sei nicht gut, zudem sei er ein sehr beschäftigter Mann, weshalb eine mit seiner Arbeit vertraute Person, die anonym bleiben möchte, sich für ein Gespräch mit Cicero bereit erklärt und sich über den Wahrheitsgehalt der im Text genannten wissenschaftlichen Fakten geäußert hat. Das Telefongespräch befindet sich derzeit in der Transkriptionsphase, die Ergebnisse folgen. Vorweg: Einige Fakten sind offenbar korrekt, einige falsch und/oder erheblich überspitzt und einen falschen Eindruck erweckend dargestellt. Allerdings handelt es sich nicht um Fehler und Falschangaben, die auf eine Fälschung des Artikels rückschließen lassen. Lopera selbst überprüft derzeit, ob die von Relotius über ihn geschriebenen Anekdoten Ungereimtheiten aufweisen.

„Eine tödliche Tradition“, Reportage, Cicero Print März 2012

In der NZZ am Sonntag ist ebenfalls eine Reportage von Relotius über die Blutrache in Albanien veröffentlicht wurden. Dazu die Recherchen der Kollegen: „Ein anderes Beispiel stammt aus „Auge um Auge, Blut um Blut“, einem Artikel über Blutrache in Albanien, erschienen am 9. Dezember 2012: Der Reporter begleitet einen vermeintlichen Vertreter des Nationalen Versöhnungskomitees, einer albanischen Nichtregierungsorganisation. Dieser Mann, 43 Jahre alt, beschrieben als knurriger Typ mit Wollpullover und Gummistiefeln, heisst im Text Jenva Bashi. Eine Anfrage beim Nationalen Versöhnungskomitee ergibt: Dort hat nie ein Jenva Bashi gearbeitet. Dies bestätigt Gjin Marku, der Leiter der albanischen NGO.“ Link: https://nzzas.nzz.ch/notizen/claas-relotius-frei-erfunden-was-wir-ueber-seine-beitraege-in-nzz-am-sonntag-wissen-ld.1447208

Jenva Bashi kommt auch in der Cicero-Reportage zu dem Thema vor, mit derselben Beschreibung. Relotius beschreibt in der Reportage, wie er gemeinsam mit Bashi eine Familie besucht, die eine Blutrache am Sohn einer anderen Familie ausüben will. Der Part kann so folglich nicht stimmen, wenn Bashi nicht existiert. Da die Reportage so aufgebaut ist, als wäre Bashi der Vermittler zwischen der einen Familie, deren Sohn ermordet werden soll, und der anderen Familie, die den Mord ausüben will, liegt die Vermutung nahe, dass die Protagonisten erdacht sind. Dies ist aber nur eine Mutmaßung.

Einige der Zahlen, die Relotius im Text nennt, scheinen zu stimmen. So sollen tatsächlich seit seit 1991 ungefähr 20.000 Menschen in Blutfehden verwickelt und knapp die Hälfte von ihnen ermordet worden sein. Link: https://www.dw.com/de/albanien-blutrache/a-6526139

Andere Zahlen scheinen nicht zu stimmen: Relotius schreibt, mehr als 1500 Kinder und Jugendlichen lebten isoliert aus Angst vor der Blutrache. Andere schreiben von 200. Link: https://www.dw.com/de/albanien-auch-kinder-leiden-an-folgen-der-blutrache/a-2423939-1.

Auch zieht Relotius einen falschen Spannungsbogen, wenn er impliziert, die Blutrache eskaliere – tatsächlich ist und war sie zum Zeitpunkt des Artikels im Rückgang. Link 1: https://www.dw.com/de/eine-lehrerin-k%C3%A4mpft-gegen-die-blutrache/a-36269004. Link 2: https://www.bbc.com/news/world-europe-41901300

Der Journalist Krsto Lazarevic hat für Übermedien einen (im Tonfall zuweilen wütenden) Text über die Albanien-Reportage geschrieben. Laut Lazarevic „zeichnet [Relotius] ein Bild von den Regionen, aus denen er berichtet, das wenig mit der Realität zu tun hat. Relotius „Reportagen“ bedienen Vorurteile, sind unterkomplex und stellenweise sogar rassistisch.“

Weiter schreibt er: „In seinem Text schreibt er [Relotius] von über 3000 Familien, die im nordalbanischen Shkodra im Blutfehden verwickelt seien. In einer Stadt mit 135.000 Einwohnern würde dies bedeuten, dass ein großer Teil der Bevölkerung in Blutfehden verstrickt wäre. Wenn das stimmt, würde es täglich zur Blutrache kommen, würden jedes Jahr Hunderte ermordet werden und die Bevölkerung sich dezimieren. Dieses Bild zeichnet Relotius von der nordalbanischen Stadt und verstärkt es durch Protagonisten, die er frei erfunden hat. Das ist aber nicht die Realität vor Ort. Shkodra ist eine ziemlich sichere Stadt.“

In seiner Reportage schreibt Relotius: „Am westlichen Ende Shkoders gibt es eine Gegend, die das Blutviertel genannt wird, weil dort vor allem Familien leben, deren Männer von Blutrache bedroht sind und aus den Bergen an den Stadtrand geflohen sind. Vor ein paar Jahren, sagt Bashi, habe die Regierung die kaputten Straßen des Viertels sanieren wollen, doch die Bewohner hätten sich dagegen gewehrt. Solange die Straßen schlecht befahrbar seien, habe es geheißen, könnten die Rächer nicht so plötzlich angreifen.“ Auch schreibt Relotius: „Ein böses Wort, eine harmlose Beleidigung oder ein Streit um Geld reiche heute aus, damit ein Mann den anderen erschlägt.“

Laut Krsto Lazarevic gibt es diesen Ort so in dieser Form nicht, er verweist als Beleg auf einen albanischsprachigen Artikel. Auch wirft er der Passage über Gewalt Rassismus vor. Lazarevic: „Solche Sätze bedienen das Bedürfnis vieler Leser und Redakteure nach Exotik, aber so, wie von Relotius beschrieben, gibt es dieses Viertel in Shkodra nicht. An einer Stelle im Text wird es noch schlimmer, weil er nun beginnt, den Albanern verallgemeinernd negative Eigenschaften zu unterstellen [...] Solche Sätze sind rassistisch, weil sie den Eindruck erwecken, alle Albaner seien potentielle Mörder, die sich nicht unter Kontrolle haben. Es sind Schauergeschichten über wilde Bergvölker im Südosten Europas, die sich allesamt untereinander töten. Das ist nicht nur erlogen, es ist nicht mal gute Literatur. Wer gute Literatur zum Thema Blutrache sucht, dem sei Ismail Kadares Roman „Zerrissener April“ ans Herz gelegt.“. Link: https://uebermedien.de/34075/schauergeschichten-ueber-wilde-bergvoelker-im-suedosten-europas/ Link zum albanischen Artikel: http://dialogplus.ch/sy-per-sy-gjak-per-gjak-a-i-manipuloi-gazetari-gjerman-claas-relotius-edhe-rrefimet-nga-shqiperia-131958

„Kubas Ernst & Young“, Reportage, Cicero Print Juli 2013

Die Reportage über einen kubanischen Steuerberater fand in den vergangenen Wochen große Aufmerksamkeit, dementsprechend viel wurde dazu geschrieben und recherchiert. Tatsächlich hat sich Relotius von Februar bis März 2013 als Stipendiat der Heinz-Kühn-Stiftung auf Kuba aufgehalten. Mittlerweile hat Relotius das Stipendium zurückgegeben. Link: https://amerika21.de/2019/01/220627/claas-relotius-kuba-cuba-stipendium

Die Angaben zu dem Steuerberater sind widersprüchlich. „Nach seiner aus Steuergeldern finanzierten Reise verfasste Relotius einen Aufsatz im Rahmen einer mehr als 600-seitigen Jahrespublikation mit Kapiteln wie „Die Revolution verkauft ihre Kinder“ und „Zur Arbeit: Recherchieren in der Diktatur“. In diesem Beitrag kommt auch der angeblich „erste Steuerberater“ der Insel vor, der einmal mit dem Namen „Ajerez“, meist jedoch mit dem Nachnamen „Ajero“ vorgestellt wird; einmal mit dem Vornamen „Alvarez“, einnmal als „Adolfo“. Der Text über den angeblichen Steuerberater in der Publikation der NRW-Stiftung weist zudem eine Reihe weiterer Fehler und Widersprüche auf.“ Link: https://amerika21.de/2018/12/219609/relotius-spiegel-kuba-kuehn-stiftung-lasc Link zur PDF der Jahrespublikation: http://www.heinz-kuehn-stiftung.de/pdf/jahrb27/jahrb27_14.pdf

Auch Juan Moreno verweist auf Widersprüche (aus demselben Amerika-21-Artikel): „Auch nach Ansicht des Spiegel-Reporters Juan Moreno, der einen der schwerwiegendsten Skandale in der Geschichte des deutschen Journalismus mit aufgedeckt hat, könnte sein ehemaliger Kollege den Bericht über Steuern in Kuba gefälscht haben. Moreno verweist ebenfalls auf den Beitrag über den „ersten Steuerberater des Inselsozialismus“, der im September 2013 in der konservativen Zeitschrift Cicero erschien. „Ich hatte irgendwann, lange bevor Relotius beim Spiegel anfing, einen Text von ihm gelesen. Es ging um den angeblich ersten Steuerberater im sozialistischen Kuba.“ Der Mann verdiene 20.000 Dollar im Halbjahr, und „Schuhputzer“ stünden Schlange, um sich von ihm beraten zu lassen" schreibt Moreno. Er habe also gedacht: „Also noch mal, Schuhputzer haben Steuergestaltungsfragen, und das auf Kuba!“ In dem Artikel (…) schreibt Relotius, dass „aus dem Büro am Küchentisch (...) ein boomendes kubanisches Beratungsunternehmen“ entstanden“ sei. Sein Protagonist verdiene nun mehr als in seinem ganzen Leben als Fahrlehrer, fügte er in dem für ihn typischen lyrischen Stil hinzu: „Er kann einen in Verzweiflung stürzen und manchmal doch so süß schmecken, der Kapitalismus.“

Moreno dazu auch im Spiegel: „Ich hatte irgendwann, lange bevor Relotius beim SPIEGEL anfing, einen Text von ihm gelesen. Es ging um den angeblich ersten Steuerberater im sozialistischen Kuba. Der Mann verdiene 20.000 Dollar im Halbjahr, und „Schuhputzer“ stünden Schlange, um sich von ihm beraten zu lassen. Ich dachte: „Also noch mal, Schuhputzer haben Steuergestaltungsfragen, und das auf Kuba!“ Genau. Man muss sich das wie eine Impfung vorstellen. Wer heute einen Claas-Relotius-Text liest, wird sich fragen, wie dämlich der SPIEGEL und all die Preisjurys gewesen sein müssen, um den Unfug zu glauben. Es liest sich absurd, die Detailfülle, die Genauigkeit. Es liest sich ausgedacht. Jetzt.“ Link: http://www.spiegel.de/spiegel/fall-claas-relotius-wie-juan-moreno-den-betrug-aufdeckte-a-1245063.html

Relotius beschreibt außerdem eine Begegnung mit dem Ökonomen Oscar Espinosa. Der Ökonom und Dissident Oscar Espinosa Chepe, der damit wohl gemeint ist, ist im September 2013 gestorben. Cicero-Leser haben dies als Beleg dafür gesehen, dass die Begegnung nicht stattgefunden habe. Relotius war aber von Februar bis März 2013 auf Kuba, als Espinosa also noch lebte. Espinosa ist allerdings nach schwerer Krankheit in Spanien gestorben, und es ist fraglich, ob er wenige Monate zuvor noch Relotius getroffen hat. Anmerkung: „fraglich“ ist eine spekulative Wertung und reine Mutmaßung. Link: https://www.nytimes.com/2013/09/26/world/americas/oscar-espinosa-chepe-cuban-economist-and-critic-of-castro-dies-at-72.html

Sollten Sie oder betroffene Protagonisten und Interviewpartner außerdem sachdienliche Hinweise zu einzelnen Texten haben, bitten wir darum, uns diese an redaktion@cicero.de zukommen zu lassen. Für die bisher eingegangenen Hinweise bedanken wir uns.

Ihre Cicero-Redaktion