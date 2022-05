So erreichen Sie Daniel Stelter:

Daniel Stelter ist Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezialisierten Diskussionsforums „Beyond the Obvious“ . Zuvor war er bei der Boston Consulting Group (BCG). Sein neues Buch „Ein Traum von einem Land: Deutschland 2040“ erscheint am 10. Februar 2021.

Viel ist in diesen Tagen von einer Zeitenwende die Rede. Dabei liegt die Vermutung nahe, dass wir das wahre Ausmaß dieser Wende erheblich unterschätzen. Gut 40 Jahre ist es her, als wir ebenfalls eine Zeitenwende erlebten. Nur wenige Beobachter dürften im September 1981 erkannt haben, dass die Zinsen ihren Höhepunkt erreicht hatten. Noch weniger, wie der Politikwechsel in den USA (Reagan) und Großbritannien (Thatcher) die Stagflation überwinden und die Grundlage für neues Wachstum legen würde. Ebenfalls noch nicht absehbar waren die Öffnung Chinas und der Zusammenbruch des Ostblocks, die sich kurz drauf ereigneten.

Die Folgen dieser Umbrüche waren erheblich: Millionen von Menschen, die bereit waren, für weniger Geld härter zu arbeiten, kamen neu auf den weltweiten Arbeitsmarkt. Die Globalisierung gewann an Fahrt. Der daraus erwachsende Lohndruck dämpfte die Inflationsraten deutlich. Die Notenbanken reagierten mit immer tieferen Zinsen. Die Folge waren ein Aufblähen des Finanzsektors, ein deutlicher Anstieg der Bewertung von Vermögenswerten und damit der Ungleichheit und eine Explosion der weltweiten Verschuldung von Privatsektor und Staaten.