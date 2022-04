Für die deutsche Sozialdemokratie ist die Front nicht weit, sie verläuft mitten durch den Bundestag, mitten durch die eigene Fraktion – vielleicht sogar mitten durch das Herz der Partei. Auf der einen Seite stehen die „Jungs und Mädels“, die inzwischen schwere Waffen an die Ukraine liefern wollen, die die zurückliegende Russlandpolitik ihrer Partei kritisch sehen und die von ihrem Bundeskanzler ausgerufene Zeitenwende so verstehen, dass auch die SPD sich schneller verändern und ihre abwägende Haltung aufgeben müsse. Auf der anderen Seite steht das Establishment der Partei, das einen harten Bruch zur alten SPD-Linie nicht zulassen will, manche davon werden etwas platt als Putinversteher oder Pazifisten abgewatscht, doch der ideologische Dissens geht an die Substanz. Und an der Spitze Kanzler Olaf Scholz, der im Kern seine Rolle noch immer sucht. In seiner Erklärung vom Dienstag hat er die Grundsätze benannt, Solidarität mit der Ukraine, aber keine Beteiligung der Nato am Krieg. Doch wo genau verläuft die Grenze zwischen diesen Leitplanken? Wie wieviel Hilfe für die Ukraine ist möglich?

In der Reihe des Teams Vorsicht taucht plötzlich auch der Partei-Paria Sigmar Gabriel wieder auf, der – obwohl doch von seiner Partei wahrlich unschön behandelt – nun im Spiegel eine flammende Verteidigungsrede für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält, wohl wissend, dass es auch um sein eigenes Erbe geht, welches es zu verteidigen gilt. In der aktuellen Debatte geht es um die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine, doch das Kampfgebiet für die Sozialdemokratie ist weit größer. Es geht um die außenpolitische Ehre der Sozialdemokratie, die weit zurückreicht, bis in die Kaiserzeit des vorvergangenen Jahrhunderts, für die große Namen stehen, der Friedensnobelpreisträger Willy Brandt allen voran.