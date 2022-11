Hans von Storch ist einer der bedeutendsten deutschen Klimaforscher. Der ehemalige Leiter des Instituts für Küstenforschung am Helmholtz-Zentrum Geesthacht war Professor an der Uni Hamburg, am Max-Planck-Institut für Meteorologie sowie an der Ocean University of China. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählt Klimapolitik.

Herr von Storch, vor ein paar Tagen hat sich eine Gruppe von Klimaaktivisten, die sich selbst Science Rebellion nennt, am Berliner Flughafen angekettet, um so gegen die Emissionen im Luftverkehr zu demonstrieren. Nun sind Sie selbst Jahrgang 1949 und der rebellischen Phase vermutlich entwachsen. Aber würden Sie nicht auch sagen, dass der Ort der Wissenschaft in diesen Tagen der Protest ist?