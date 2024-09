Nun streiten sie wieder. Sie führen den ewigen Streit der selbsternannten Automobilexperten fort. Wer hat Schuld am drohenden Niedergang? Die Elektroenthusiasten, die traditionelle Autokonzerne wie Volkswagen viel zu schnell in die politisch gewünschte Richtung dirigieren wollten, oder die Elektrobremser, die viel zu lange an der verbrennungsmotorisierten Vergangenheit festhalten wollten und deshalb den Anschluss an die batteriebetriebene Zukunft verpasst haben?

Anlass dafür sind die jüngsten Schocknachrichten aus Wolfsburg. Europas größter Autohersteller steckt in gewaltigen wirtschaftlichen Problemen und reagiert darauf mit einem Schritt, der für den stark von mächtigen Arbeitnehmervertretern beeinflusste Konzern mehr als ungewöhnlich ist: Die VW-Führung erklärt der Gewerkschaftsseite den Krieg.