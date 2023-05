Thomas Schuler, geboren 1965, Absolvent der Columbia Journalism School in New York, lebt und arbeitet als freier Journalist in München. Er schreibt unter anderem für den SPIEGEL, die Süddeutsche Zeitung, die Berliner Zeitung und die Neue Zürcher Zeitung. Er ist Autor der Familienbiografien »Die Mohns« (2004) sowie »Strauß« (2006) und des Sachbuchs "Bertelsmannrepublik Deutschland" (2010) über die Bertelsmann Stiftung.

Thomas Rabe wusste sicher, was auf ihn zukam, als er Mitte März für RTL Bilanz zog und die Zerschlagung des traditionsreichen Zeitschriftenverlags Gruner + Jahr begründete. Aber der Bertelsmann-Chef tat so, als überrasche ihn der Vorwurf, er habe dessen Zahlen schlechtgerechnet. Tags zuvor hatte das Handelsblatt darüber berichtet. Rabe widersprach: „Die Zahlen sind eindeutig und nicht hingerechnet. Ich wüsste nicht, was meine Motivation sein sollte, ein Geschäft von G + J schlechtzureden.“ Ziel der Einsparungen und des Abbaus von 700 der 1900 Arbeitsplätze sei, sichere Arbeitsplätze zu schaffen. Er sprach, als agiere er als verkannter Wohltäter in der Krise.

„Rabenvater“ und „Totengräber“ schimpfen sie ihn bei Gruner + Jahr in Hamburg. Anfang Februar hatte Rabe der Belegschaft erklärt, dass 23 Magazine im Zuge der Fusion mit RTL eingestellt würden. Viele weitere sollen verkauft werden. Nur Stern, Geo, Schöner Wohnen, Brigitte, Gala, Capital und wenige andere will RTL behalten. Während seiner Präsentation ertönten Buhrufe und Trillerpfeifen. Rabe war kurz irritiert, ratterte dann weiter seine Zahlen runter, als halte er sich daran fest.