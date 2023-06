Seit drei Jahren hat kein Auge eines Taifuns mehr Taiwan erreicht. Was auch heißt: Die Niederschläge, die damit einhergehen würden, nehmen ab, sodass es seit Monaten tendenziell an Wasser mangelt. Und das wiederum könnte noch für eine nationale Katastrophe sorgen. In Taiwan, einem wohlhabenden Industriestaat, führt Wassermangel zwar nicht gleich zu Hungersnöten wie in einigen afrikanischen Ländern. Aber existenziell bedrohlich könnte das Ganze trotzdem noch werden. Denn ohne genügend Wasser trocknet die hier bedeutendste Industrie aus: die Chipproduktion.