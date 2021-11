Taipeh ist übersät von Soldaten. Sie marschieren, strecken an Stöcken gehisste Flaggen gen Himmel. Stumm und ernst blicken sie in die Weite, als hätten sie gerade den Krieg gewonnen. Der ausladende Platz vor der Nationalen Gedächtnishalle, die den heute eher ungeliebten Staatsgründer und einstigen Militärdiktator Chiang Kai-shek würdigen soll, wird zu einem seltenen Schauplatz von Nationalstolz. In einem Land, das sich längst nur noch als friedlicher Außenseiter versteht, breitet sich so etwas wie militante Siegesgewissheit aus.

Einen knappen Kilometer weiter westlich wird der Eindruck noch stärker. „Es sollte absolut keine Illusionen geben, dass sich Taiwan dem Druck beugen wird“, ruft Tsai Ing-wen, die Präsidentin, von ihrem Amtssitz raus ins Zentrum der Hauptstadt. Per Liveübertragung führt die Rede in die Wohnzimmer ganz Taiwans. An den Fernsehern sehen Millionen, wie vier unterschiedliche im Land hergestellte Raketentypen auf schweren Fahrzeugen über die Straße vorm Präsidentenpalast rollen. Regentin Tsai verkündet: Taiwan befinde sich in „der komplexesten Situation“ seiner gut 70-jährigen Geschichte.