Am Sonntag des Super Bowls hatte US-Präsident Joe Biden eine ungewöhnliche Premiere. Er trat in einem kurzen Video auf TikTok auf. In lockerer Freizeitkleidung posierte er vor der Kamera und beantwortete ein paar kurze Entweder-oder-Fragen zu diesem Football-Finale. Und am Schluss fragte die Stimme aus dem Off: „Biden or Trump?“ Biden antwortete: „Machst du Witze? – Biden.“

An jenem Tag im Februar startete das Wahlkampfteam von Joe Biden mit einem eigenen TikTok-Account. Der Grund, warum sie das taten, ist klar: Es sollen junge Wähler angesprochen werden, die Biden dringend für seine Wiederwahl braucht. Und die erreicht man nicht auf Wahlveranstaltungen oder über die etablierten Medien, sondern auf den sozialen Medien, insbesondere über TikTok. Rund 170 Millionen überwiegend junge Amerikaner nutzen die Kurzvideo-App auf ihren Smartphones. Das Wahlkampfteam erklärt Bidens Auftritt denn auch damit, dass man „die Wähler kontinuierlich da abholen muss, wo sie sich permanent aufhalten“.