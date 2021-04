Eine Teenagerin tanzt und gestikuliert vor ihrer Kamera herum. Im Hintergrund läuft der Song „Fuck you“ von Lily Allen. Solche Videoschnipsel finden sich millionenfach auf dem vor allem bei jungen Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern beliebten Videoportal TikTok. Sie stellen keine Besonderheit dar. Doch diese Teenagerin hat eine Message. „Wenn man zu mir sagt Jerusalem ist in Israel – Free Palestine“ wird im Hintergrund des Videos eingeblendet. Ihre Choreografie ist so abgestimmt, dass der Refrain des Liedes mit der Hassbotschaft ihrer Finger übereinstimmt.

Hashtag „freepalestine“

Das Video wurde seit dem Mai letzten Jahres bisher mehr als 15.000 mal aufgerufen. Unter dem Hashtag „freepalestine“ lassen sich in Sekundenschnelle hunderte solcher antizionistischen Videoschnipsel finden. Ein Clip, in dem eine Influencerin Israel im wahrsten Sinne von der Karte wischt und durch den Namen Palestine ersetzt, brachte es innerhalb eines halben Jahres auf über 325.000 Views. In den Dokumentationen antisemitischer Vorfälle durch Nichtregierungsorganisationen taucht diese neue Form antisemitischer Hetze jedoch nur äußerst selten auf.

Nicht direkt adressierte Inhalte auf Social-Media-Kanälen werden bisher im Sinne einer betroffenenorientierten Arbeit nicht systematisch dokumentiert. Die Meldestellen des Bundesverbandes der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (RIAS) erfassen antisemitische Vorfälle nur dann, wenn sie an Social-Media-Accounts, E-Mail-Adressen oder sonstige Präsenzen konkret adressiert sind.

Leugnung der Existenz Israels

Die schiere Masse der hochgeladenen Kurzvideos stellt ein weiteres Problem dar. Mit den bisher eingesetzten Filtern können auf TikTok die inkriminierten Inhalte nur schwerlich herausgefunden werden, da erst die Kombination unterschiedlicher Kommunikationsmittel die Message ergibt. Vor allem darin sieht die Social-Media-Expertin Theresa Lehmann von der Amadeu-Antonio-Stiftung (AAS) ein erhebliches Problem. Erst das Zusammenwirken von Soundsequenzen beziehungsweise Musik, Mimik, Gestik, Setting, Requisiten, Text und Emojis ergäbe das zu analysierende Gesamtprodukt.

Auf der Plattform kursieren unzählige Videos, in denen die Existenz Israels geleugnet wird. Eine beliebte Challenge auf TikTok ist das Verhalten (zum Beispiel Gang oder Reaktion) unterschiedlicher Länder stereotyp darzustellen. In einem Kurzfilm deutet eine junge Frau mit ihren Händen unterschiedliche Angriffe als Reaktion auf die eingeblendete israelische Flagge an. Zum Beispiel eine zur Faust oder zur Pistole geformte Hand. Der Gag ihres Videos ist aber die palästinensische Reaktion, in diesem Fall tut sie so, als sehe sie nicht, was gemeint ist.

Einfluss solcher Videoschnipsel

In solchen Videoschnipseln wird die israelische Fahne in verschiedenen Formen als Emoji eingebaut. Sehr beliebt ist eine Form der Schmähung, indem die Protagonisten auf der Flagge herumtrampeln. Die Kommentarspalte solcher Videos sei laut Lehmann „voll mit schwülstigen Bekenntnissen für Palästina“. Der Algorithmus von TikTok filtert stärker auf der privaten „For You Page“. Deshalb wirke der sogenannte Filterblaseneffekt noch einmal stärker als auf anderen Plattformen.

Die sich dadurch gegenseitig verstärkenden Botschaften könnten so einen noch größeren Einfluss ausüben. „Junge Menschen können also in ihrer Ablehnung gefestigt werden und sich darüber vernetzen, wenn solche antizionistischen Inhalte online bleiben sollten“, sagt Lehmann dem Cicero.

Hass im Kinderzimmer

Die Gefahr, dass sich harmlos daherkommender Juden- und Israelhass via TikTok in die Kinderzimmer einschleicht, sieht auch der Rapmusiker Ben Salomo. Er war es, der auf seinem Twitter-Account Mitte März auf jenen Kurzfilm aufmerksam machte, in dem die angeblich ablehnende Haltung zumeist muslimischer Länder gegenüber Israel von einer jungen Frau mittels Handzeichen dargestellt wurde.

„Die Protagonistin wirkt harmlos mit ihren Katzenaugen, doch der Hass, den sie hier reproduziert, ist gefährlich und sogar mörderisch“, kommentierte der 44jährige das Video. Es sei nun endlich an der Zeit, so Salomo weiter, dass sich nicht nur die Zivilgesellschaft dieses Problems annähme.