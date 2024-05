Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Carsten Korfmacher ist Wirtschafts- korrespondent von Nordkurier und Schwäbischer Zeitung in Berlin.

„Ich gehöre wohl zu den letzten Idioten, die in diesem Land noch Steuern zahlen.“ Sätze wie dieser fallen immer wieder, wenn man derzeit mit Handwerkern, Kellnerinnen oder Pflegekräften spricht. Frust scheint sich wie ein Virus unter Deutschlands Beschäftigten auszubreiten. Ursachen dafür sind nicht nur die erdrückende Steuer- und Abgabenlast. Auch die Einführung des Bürgergelds trägt zur Unzufriedenheit in der arbeitenden Bevölkerung bei. Es geht nicht darum, ob Bürgergeldempfänger tatsächlich oft mehr Geld zur Verfügung hätten als Arbeitnehmer. Entscheidend ist vielmehr die Frage, ob die Arbeitsleistung durch den Lohn ausreichend honoriert wird, um den Verlust von Zeit auszugleichen. Mit anderen Worten: In einem immer großzügigeren Sozialstaat gerät das einem funktionierenden Arbeitsmarkt zugrunde liegende Gleichgewicht zwischen den Ressourcen Zeit, Geld und Leistung aus den Fugen.

Noch gibt es keine verlässlichen Daten zur Frage, ob die Einführung des Bürgergelds ein Pullfaktor aus dem Arbeitsmarkt ist. Dafür ist es noch zu früh. Das Bürgergeld wurde Anfang 2023 eingeführt und zum 1. Januar 2024 deutlich erhöht. Arbeitnehmer, die ihre Jobs deswegen aufgeben wollen, tauchen teils erst Jahre später in der Statistik auf. Der Grund: Sie müssen zunächst auf eine Kündigung des Arbeitgebers hinwirken, damit ihnen keine Leistungen gesperrt werden. Anschließend beziehen sie noch ein bis zwei Jahre Arbeitslosengeld I, das somit als Frühindikator für die Entwicklung der Zahl der Bürgergeldempfänger gilt. Und hier deutet sich bereits eine Tendenz an: Im Durchschnitt des Jahres 2022, also vor der Einführung des Bürgergelds, lag die Zahl der Empfänger von Arbeitslosengeld I laut Bundesagentur für Arbeit bei 730 000. Bis Februar 2024 ist diese Zahl um knapp 29 Prozent auf 940 000 gestiegen.