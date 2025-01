Die russische Wirtschaft wird im Jahr 2025 schlecht dastehen, zumindest wenn es nach Meinung der russischen Bürger geht. Eine kürzlich veröffentlichte Umfrage des Levada-Instituts zeigt, dass fast zwei Drittel der Russen glauben, das Jahr 2025 werde für die Wirtschaft „angespannt“ sein, und fast 60 Prozent gehen davon aus, dass es für die russische Politik ebenfalls „angespannt“ sein wird. Ihre Sorgen sind nicht unbegründet. Denn Russland tritt in diesem Jahr mit einer Reihe ungelöster Probleme an, die äußerst schwierig zu lösen sein werden.

Rohstoffe weiterhin Haupteinnahmequelle

Das größte Problem: Die russische Regierung kämpft immer noch damit, strukturelle Veränderungen zu vollziehen, die notwendig sind, um den Druck, der durch die internationalen Sanktionen entstanden ist, zu verringern. Als die Sanktionen zum ersten Mal in Kraft traten, hofften einige, Russland werde in der Lage sein, beispielsweise von einer rohstoffabhängigen Wirtschaft zu einer Wirtschaft überzugehen, die Halbfertig- und Fertigprodukte herstellt. Dies wäre an sich schon von Vorteil, aber es würde Moskau auch eine dringend benötigte Alternative zu den leicht angreifbaren Energieexporten bieten. Doch das ist nicht geschehen; Russland spielt immer noch die Rolle des Rohstofflieferanten, und China, Indien und die Europäische Union befinden sich weiterhin in der Rolle von Käufern, direkt oder indirekt. Der Anteil der Öl- und Gaseinnahmen am russischen Haushalt ist zwar zurückgegangen, wird aber Schätzungen zufolge auch 2025 noch knapp mehr als 27 Prozent ausmachen. Entscheidend ist, dass der Rückgang weniger auf die Diversifizierung der Produktion als auf die Erhöhung der Steuersätze zurückzuführen ist. (Am 1. Januar trat ein progressives Einkommensteuersystem in Kraft.)

In der Zwischenzeit hat Russland noch keinen effektiven Industriesektor aufgebaut und ist daher weiterhin auf Importe angewiesen, insbesondere im Elektroniksektor und in der Hochtechnologie. Relativ erfolgreiche Industriezweige wie die militärische Produktion wurden zwar durch Rüstungsaufträge angekurbelt; die zivile Industrie hat aber noch Entwicklungsbedarf, da sie mit Problemen der Lieferketten und einer diversifizierten Zuliefererbasis zu kämpfen hat und in einigen Fällen die Inlandsnachfrage nicht befriedigen kann. Die Engpässe bei der Versorgung und bei den Human- und Rohstoffen sind fast ausschließlich auf die internationalen Sanktionen zurückzuführen. Daher hängt ein Großteil der russischen Wirtschaftstätigkeit davon ab, was der Bundeshaushalt für Dinge wie Bau, Produktion und soziale Sicherheit bereitstellen kann.

Politisierte Staatsausgaben

Das bedeutet, dass die Art und Weise, wie der Kreml sein Geld ausgibt, noch stärker politisiert ist als sonst. Moskau verwendet fast 33 Prozent seines Haushalts für Verteidigungsausgaben, aber etwa 85 Prozent dieser Ausgaben sind geheim. Im kommenden Haushalt ist bereits ein Defizit eingeplant, sodass bei den Nicht-Verteidigungsausgaben weitere Kürzungen drohen. Das soll nicht heißen, dass der Kreml nicht mehr Geld ausgeben möchte, beispielsweise für die Verbesserung der technologischen Industriekapazitäten, aber angesichts der Sachzwänge ist es unwahrscheinlich, dass Moskau den Bedarf des zivilen Sektors decken kann. Dies gilt insbesondere in Anbetracht der außenpolitischen Angelegenheiten, die Russland weiterhin zu bewältigen versuchen muss, darunter der Ukraine-Konflikt, die Spannungen im Nahen Osten und die instabilen Grenzen im Kaukasus.

Einfach ausgedrückt: Der Spielraum im Haushalt ist begrenzt, und jede unvorhergesehene Entwicklung wird die Lage nur noch verschlimmern. So werden beispielsweise die Drohnenangriffe aus der Ukraine immer häufiger, reichen weiter in das russische Hoheitsgebiet hinein und beginnen, auch zivile Ziele zu schädigen. Ihre Bekämpfung erfordert eine zusätzliche Modernisierung und den flächendeckenden Einsatz von Luftabwehrsystemen. Ein weiteres Beispiel sind die sogenannten Fälle höherer Gewalt: Kürzlich verunglückten aufgrund unvorhersehbarer Wetterbedingungen zwei Öltanker im Schwarzen Meer, und offenbar war es schwierig, Mittel zu finden, um schnell zu reagieren. Russland hat nicht nur etwas Öl verloren, sondern auch keine zusätzlichen Mittel für die Beseitigung des Schlamassels.

Waffenstillstand löst nicht alle Probleme

Das größte Problem, das den russischen Haushalt belastet, ist jedoch der Krieg in der Ukraine. Moskau hat wiederholt angedeutet, dass es bereit ist, Verhandlungen aufzunehmen, und einige Beamte vermuten sogar, dass die Gespräche im Jahr 2025 stattfinden könnten, wenn Donald Trump wieder Präsident der USA ist. Aber selbst wenn dies geschieht, werden die wirtschaftlichen Probleme Russlands nicht über Nacht gelöst. Ein Waffenstillstand würde die Wirtschaftssanktionen nicht sofort aufheben, die Handelsströme nicht wiederherstellen und die westlichen Technologien und Investitionen nicht zurückbringen. Auch würde er nicht die erklärten Ziele des Krieges in der Ukraine erreichen, die der Kreml 2022 formulierte („Entnazifizierung“ und Entmilitarisierung). Der Kreml mag eine Aussetzung der Kampfhandlungen und bestimmter Militärausgaben begrüßen, doch ob er nun Recht hat oder nicht: Die russische Regierung hält einen künftigen Konflikt mit der Nato für eine reale Möglichkeit, sodass nicht zu erwarten ist, dass die Entwicklung oder Herstellung von Verteidigungsgütern grundlegend reduziert wird.

Dies erklärt einen Teil der „Spannung“, die die russischen Bürger gegenüber der Wirtschaft empfinden, die durch die Inflation und die Unstimmigkeiten zwischen der Zentralbank und der Legislative in Bezug auf deren Senkung angetrieben wird. Die von der Zentralbank ergriffenen Maßnahmen – hohe Zinssätze – haben Unzufriedenheit bei einigen Abgeordneten der Regierungspartei hervorgerufen, die es vorziehen, sich auf Möglichkeiten zur Erhöhung des Angebots zu konzentrieren. Am 20. Dezember sorgte die Zentralbank für eine Überraschung, indem sie den Zinssatz bei 21 Prozent beließ, was Investoren und Unternehmen etwas Vertrauen einflößte. Aber es gibt weiterhin Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Kreml und der Zentralbank, und obwohl die Bank bereits viele Zugeständnisse gemacht hat, gibt es keine Garantie dafür, dass sie die Zinsen nicht wieder anheben wird, wenn die Inflation anhält. Und es gibt Anzeichen dafür, dass genau dies der Fall sein wird: Im Dezember stieg die jährliche Inflationsrate auf etwa 16 Prozent, und es besteht nach wie vor ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei Waren und Dienstleistungen, Arbeit und Kapital. Auch die Stabilität der bestehenden Handelsbeziehungen, die von den (unzureichenden) langfristigen Kontakten mit den asiatisch-pazifischen Ländern und den instabilen Energiepreisen abhängen, ist nicht gesichert.

Konzentration auf den militärischen Sektor

Russland geht demnach mit einer unausgewogenen Wirtschaft in das Jahr 2025, in der das Wachstum im Öl- und Gassektor und in der Inlandsnachfrage durch Sozialleistungen, staatliche Aufträge und hohe Löhne im Militärsektor angekurbelt wird und in der die Handelsströme zu neuen Partnern noch nicht vollständig aufgebaut sind. Die Konzentration auf den militärischen Sektor mag für den Moment funktionieren, aber ohne ein signifikantes Wachstum im zivilen Sektor könnte Russland in Zukunft noch größere Probleme bekommen.

