Mathias Brodkorb war Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern und gehört der SPD an.

Was Rentenexperten schon seit Jahren prognostizieren, ist nun fast schon amtlich: Die Bundesregierung plant steigende Beitragssätze zur Rentenversicherung spätestens ab 2025. Der Grund hierfür ist nicht in erster Linie eine Ausweitung des Leistungsspektrums. Im Gegenteil: Mit dem Entwurf zum Rentenanpassungsgesetz 2022 will der Bund bis zum Jahr 2026 gegenüber der bisherigen Planung sogar 6 Mrd. Euro einsparen.

Ursächlich für die steigenden Beiträge ist vielmehr die Tatsache, dass insbesondere ab Mitte dieses Jahrzehntes die so genannte Boomer-Generation in die Rente eintreten und die Zahl der Rentner dadurch schnell ansteigen lassen wird. Bis einschließlich 2024 sollen die Rentenbeiträge noch mit einem Satz von 18,6 Prozent stabil bleiben. In 2025 werden sie dann voraussichtlich sprunghaft auf 19,5 Prozent angehoben.