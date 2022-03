Mit dem Funktionieren der Rentenkasse ist es aber so eine Sache. Was für den einzelnen Rentner eine Freude darstellen kann, treibt anderen mitunter Schweißperlen auf die Stirn. Zu ihnen gehört mit Alexander Gunkel auch der Vorsitzende des Bundesvorstandes der Deutschen Rentenversicherung. Er gab unlängst bekannt, dass es im Jahr 2021 zu Ausgaben in Höhe von 341,6 Milliarden Euro kam. Das waren schon im letzten Jahr rund 500 Millionen Euro mehr, als überhaupt eingenommen wurden. Und in diesen Einnahmen steckte bereits ein Bundeszuschuss von rund 80 Milliarden Euro.