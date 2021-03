So erreichen Sie Daniel Stelter:

Daniel Stelter ist Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezialisierten Diskussionsforums „Beyond the Obvious“ . Zuvor war er bei der Boston Consulting Group (BCG). Sein neues Buch „Ein Traum von einem Land: Deutschland 2040“ erscheint am 10. Februar 2021.

Deutschland steht vor enormen wirtschaftlichen Herausforderungen: Noch lange werden uns die Folgen der Corona-Krise belasten. Der Strukturwandel gefährdet in Schlüsselindustrien Hunderttausende gut bezahlter Arbeitsplätze. Die Abkehr von der ungebremsten Globalisierung trifft unsere exportabhängige Wirtschaft. Die Kosten des angestrebten Weges in die Klimaneutralität sind sehr hoch. Es dürfte nicht ohne erhebliche Umverteilung zu Deutschlands Lasten möglich sein, den Euro und die EU zu stabilisieren. Dazu kommt: Der Rückstand bei Investitionen in Infrastruktur, Schulen und Digitalisierung ist eklatant.

Dies alles vor dem Hintergrund des in diesem Jahrzehnt mit voller Wucht einsetzenden demografischen Wandels, für den nicht vorgesorgt wurde. Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (20 bis 66 Jahre) wird nach Berechnung des Statistischen Bundesamts von heute 51,8 Millionen je nach Zuwanderungsszenario bis 2050 auf 43,2 bis 47,4 Millionen schrumpfen. Schon bis 2030 verlieren wir 2,6 bis 3,5 Millionen potenziell Erwerbstätige. Die Folge: Unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sinkt, während die Lasten für die Versorgung der alternden Gesellschaft explodieren. Massive Verteilungskonflikte drohen, wenn wir nicht endlich entschieden handeln.