Ein junger Mann sitzt zu Hause an seinem Smartphone. Er hat sich gerade auf einem Server eingeloggt, wo er eine Aufgabe erhält: „Ihr Welpe ist ein ausgewachsener Hund geworden. Informieren Sie sich, was er von jetzt an als Futter benötigt, und kaufen Sie dann ein passendes Produkt.“ Der Mann beginnt seine Recherche in einem virtuellen Raum, der dem Internet zum Verwechseln ähnlich sieht. Er besucht Webseiten, soziale Medien und entscheidet sich schließlich, bei Amazon eine Bestellung aufzugeben.

Währenddessen spricht er ins Mikrofon seines Smartphones, erzählt zum Beispiel, welche Gefühle und Gedanken ihm bei der Recherche und der Bestellung kommen. Anschließend folgt eine Auswertung, bei der er einige Fragen beantwortet. Sein Arbeitstag ist damit beendet. Für seinen Auftraggeber, das Berliner Marktforschungsunternehmen Eye Square, geht es jetzt erst richtig los.