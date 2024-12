Gerhard Junior studierte Politische Theorie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Derzeit hospitiert er bei Cicero Online.

Franz Josef Radermacher ist Leiter des Forschungsinstituts für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung (FAW/n) in Ulm und habilitierte im Fach Mathematik. Zuvor promovierte Radermacher in Mathematik an der RWTH Aachen und in Wirtschaftswissenschaften an der TU Karlsruhe. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Klima und Energie. Jüngst erschien das Buch „All in! Energie und Wohlstand für eine wachsende Welt“, das er zusammen mit Bert Beyers veröffentlichte.

Herr Radermacher, Sie waren auf der diesjährigen Weltklimakonferenz in Baku. Der designierte US-Präsident Trump hat bereits erklärt, dass er am ersten Tag seiner Amtsübernahme aus dem Vertrag, auf dem die Klimakonferenz basiert, austreten wird. Wie schätzen Sie die künftige Relevanz dieser Klimakonferenz ein, falls eine derart wichtige Industrienation wirklich austritt?