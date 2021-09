Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Wer das Scheitern deutscher Verkehrspolitik mit allen Sinnen erfahren will, ist in München am richtigen Ort. Schon deshalb hat die Idee, die Internationale Automobilausstellung in die bayerische Landeshauptstadt zu verlegen, nachdem sie in Frankfurt am Main nicht mehr erwünscht war, etwas Verwegenes. Das nun vorliegende Ergebnis erweist sich vollends als Fehlschlag. Es funktioniert nicht. Diese Mobility-Show ist nichts Halbes und nichts Ganzes, sondern eine Manifestation der Unentschlossenheit, der Verfehlung des Themas und der Scham. Diese IAA hat mit der automobilen Realität in der Stadt nichts zu tun und mit der Situation auf den Autobahnen von und nach München schon gar nichts.

„Wir können‘s nicht. Wieso können die es?“ Frankfurt war alle zwei Jahre das Mekka jener Leute, die den Neuerwerb eines Automobils in absehbarer Zeit ins Auge fassten und sich – am Wochenende auch mit Kind und Kegel – einige Inspirationen holen und nebenbei auch in dem einen oder anderen Traumwagen jenseits der eigenen Gehaltsgruppe Probe sitzen wollten. Das Frankfurter Messegelände brummte schon von weitem; von dieser Traditionsveranstaltung ging stets eine ungeheure, vielleicht auch ein wenig unheimliche Energie aus, die niemanden unberührt ließ und nebenbei Hotels, Taxifahrern, Gastwirten und dem Bahnhofsviertel alle 24 Monate einen Umsatzschub sicherte, der sie zuverlässig über schwache Monate hinweghob.