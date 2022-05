Es ist knapp ein halbes Jahr her, da warnte ich an dieser Stelle vor der Inflation als einem Gespenst, das umgeht in Europa. Inzwischen hat sich dies Gespenst dramatisch materialisiert. Und die Europäische Zentralbank (EZB) ist – um in der damaligen Begriffswelt zu bleiben – offensichtlich von allen guten Geistern verlassen.

Vor einem halben Jahr lag die Inflationsrate in der Eurozone bei 3,4 Prozent – statt wie von der EZB vorhergesagt bei 1 Prozent. Kenner der Materie hatten schon seit Jahren darauf verwiesen, dass die von der EZB betriebene enorme Ausdehnung der Geldmenge über kurz oder lang zu Inflation führen müsse. Vor einem halben Jahr wurde es auch für Laien offensichtlich, dass die Zeiten der Preisstabilität vorbei sind – und dass der Trend steil nach oben zeigt. Aber die EZB verkannte die Situation. Sie murmelte etwas von Basiseffekten, Nachholeffekten, CO2-Steuereffekten – kurzum: Es sei alles nur temporär.