So erreichen Sie Stefan Laurin:

Stefan Laurin ist freier Journalist und Herausgeber des Blogs Ruhrbarone. Im Spätsommer erscheint sein Buch „Versammelt - Das Ruhrgebiet ist am Ende“.

Nach wie vor ist NRW das Stauland Nummer eins. Nirgendwo sonst haben Autofahrer in Deutschland so viel Gelegenheit, stehend die Landschaft zu genießen, wie an Rhein und Ruhr. Dabei war nach dem Wahlkampf 2017 neben der Schul- und Sicherheitspolitik der rot-grünen Landesregierung Nordrhein-Westfalens gerade der desolate Zustand der Autobahnen einer der wichtigsten Gründe für den Sieg von CDU und FDP.

Doch trotz aller Versprechen hat sich die Lage nicht verbessert. Und so ist es kein Wunder, dass sich die Opposition im Landtag erst im Februar wieder auf NRWs Verkehrsminister Hendrik Wüst einschoss. Genüsslich zitierte sie aus einer ADAC-Staustudie, nach der „Nordrhein-Westfalen, schon heute das Bundesland mit den häufigsten und längsten Staus“, auch künftig mit Abstand von Staus „am stärksten betroffen sein“ wird. Kein Tag für Wüst, um zu glänzen. Zwar hielt er in seiner Rede dagegen, verwies darauf, dass es 4 Prozent weniger Staus gäbe und dass die Landesregierung dabei sei, die Versäumnisse der Vorgängerregierung im Straßenbau abzuarbeiten. Eine „Operation am offenen Herzen“ sei das, sagte Wüst. Das führe erst einmal zu weiteren Staus, bevor es dann aber wirklich besser werde.

Ein Lücke namens Laschet?

Verkehrsminister Nordrhein-Westfalens zu sein, ist kein Spaß und gilt eigentlich nicht unbedingt als Karrieresprungbrett, geschweige denn als optimale Position, um Ministerpräsident zu werden. Bislang ist das zumindest niemandem geglückt. Doch ausgerechnet Wüst, so scheint es derzeit, könnte unverhofft infrage kommen. Das Poker um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Vorsitzende und um die Nachfolge von Angela Merkel könnte in NRW an der Landesspitze eine Lücke namens Laschet reißen, vielleicht schon bald.

Dabei galt es vielen nicht als Sympathiebeweis von Armin Laschet, Wüst ausgerechnet zum Verkehrsminister zu machen. Doch Wüst hält sich erstaunlich gut. Sein Ministerium ist bislang skandalfrei; als der vorhergesagte Schleudersitz hat sich sein Posten nicht erwiesen.

Der Macht der eher ländlich geprägten CDU hat Wüst es zu verdanken, dass er überhaupt Minister wurde – und seinem Netzwerk. 2010 nämlich wäre seine Politikerkarriere fast beendet gewesen: Als Generalsekretär der CDU in NRW war Wüst dafür verantwortlich, dass Unternehmen am Rand des CDU-Parteitags Gespräche mit dem damaligen Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers buchen konnten. Unter dem Motto „Rent a Rüttgers“ skandalisierte die rot-grüne Opposition genüsslich diesen Fauxpas. Auch dass Wüst im damals beginnenden Landtagswahlkampf die SPD-Spitzenkandidatin Hannelore Kraft bei Auftritten beobachten ließ, um Patzer von ihr publik zu machen, gehörte sich seinerzeit zumindest noch nicht. Wüst musste drei Monate vor der Wahl von seinem Posten zurücktreten, blieb aber im Landtag und wurde Geschäftsführer der NRW-Filiale des Zeitungsverlegerverbands.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Die ersten vier Wochen kosten 3,90 €, danach 8,90 €/Monat.

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden.