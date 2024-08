Klaus Müller macht seinem Familiennamen alle Ehre. Der frühere Grünen-Politiker, dem Wirtschaftsminister Robert Habeck jene Bundesbehörde anvertraut hat, die für die sichere Stromversorgung der drittstärksten Industrienation der Welt sorgen soll, will an die jahrhundertealte Tradition der Müller anknüpfen. So wie es für seine vermutlich namengebenden Vorfahren selbstverständlich war, die Produktion von Mehl und Schrot nach den Launen der Natur auszurichten, soll sich jetzt die deutsche Industrie am Wetterbericht orientieren. In der Traumwelt der Energiewende-Enthusiasten wird in stromintensiven Branchen künftig dann produziert, wenn der Wind stark weht oder die Sonne knallt. Während der Dunkelflaute stehen die Maschinen still.

Was nach hippiesker Zurück-zur-Natur-Utopie klingt, ist in der real existierenden Bundesrepublik amtliche Regierungspolitik. Nachzulesen im Eckpunktepapier zur „Fortentwicklung der Industrienetzentgelte im Elektrizitätsbereich“ der von Klaus Müller geführten Bundesnetzagentur. Natürlich klingt es dort viel komplizierter, verfasst im detailverliebten Ton der verbeamteten Technokratie. Doch das macht die Sache umso bedrohlicher. Denn es wird auf erschreckende Weise klar, dass mit den Grünen eine Partei an die Macht gekommen ist, die mit Eifer und Entschlossenheit ihr wohlstandsvernichtendes Projekt der „Großen Transformation“ durchzieht. Alle anderen staatstragenden Parteien haben ihnen das Feld der Energiepolitik kampflos überlassen. Und jetzt reiben sie sich erstaunt die Augen, dass es die Grünen mit ihrem wirklichkeitsfernen Gerede von einer „angebotsorientierten Stromversorgung“ der Zukunft wirklich Ernst meinen.

Rückschritt wird als Fortschritt verkauft

Man muss sich klar machen, was das heißt. In der Geschichte der Menschheit war es ein epochaler Fortschritt, eine zuverlässige und wetterunabhängige Energieversorgung gewährleisten zu können. Windmühlen und Segelschiffe sind heute Liebhaberobjekte. Weil es sich für keinen Unternehmer rechnet, Produktions- oder Transportkapazitäten vorzuhalten, die er nur zu bestimmten und für ihn nicht planbaren Zeiten nutzen kann. Netzagentur-Präsident Klaus Müller versucht nun, genau diesen Rückschritt in vorindustrielle Zeiten als grünen Fortschritt zu verkaufen. Er will Anreize für stromintensive Betriebe schaffen, „um Strom flexibel abzunehmen, dynamisch auf aktuelle Erzeugungssituationen zu reagieren und damit einen systemdienlichen Beitrag zu leisten“.

Konkret heißt das: Der bisher geltende Rabatt, den Großverbraucher erhalten, wenn sie gleichmäßig Strom beziehen, soll abgeschafft werden. Stattdessen sollen Unternehmen finanziell belohnt werden, die dann ihre Maschinen laufen lassen, wenn Wind- oder Solarstrom im Überfluss vorhanden ist. Denn das ist systemdienlich.

Mit Energieversorgung im eigentlichen Wortsinn hat diese schöne, grüne Welt nicht mehr viel zu tun. Denn der Versorger richtet sich nicht mehr nach denjenigen, die er zu versorgen hat. Das Stromsystem dient also nicht mehr den Stromverbrauchern, sondern die Verbraucher dienen dem System. Es ist die totale Umkehrung des Versorgungsgedankens.

Auf solche Einwände reagiert Müller, der sein Amt im Frühjahr 2022 angetreten hat, nüchtern. Er argumentiert, dass auch im bisherigen System die Rabatte für stromintensive Betriebe der Netzstabilität gedient haben. Jetzt gehe es um die „Umstellung auf EE Erzeugung. Nicht mehr und nicht weniger.“

Sehr geehrter Herr Gräber, das tut sie heute schon. Der bisherige § 19, 2 StromNEV reizt eine solche Systemdienlichkeit der Industrie unter alten Bedingungen (Kohle- & Kernkraft) seit Jahren an. Jetzt konsultieren wir die Umstellung auf EE Erzeugung. Nicht mehr und nicht weniger. — Klaus Müller (@Klaus_Mueller) July 24, 2024

Das stimmt zwar. Allerdings ist der entscheidende Unterschied, dass unter bisherigen Bedingungen die Bedürfnisse der stromintensiven Industrie nicht gegensätzlich zu denen des Versorgungssystems waren. Das Stromsystem wurde so geplant und gebaut, dass es die Bedürfnisse der Verbraucher erfüllt. Kraftwerke, die kontinuierlich Strom erzeugen, entstanden in der Nähe der Fabriken, die kontinuierlich Strom verbrauchen. Mit der Umstellung auf „Erneuerbare Energien“, womit vor allem Windkraft und Solarstrom gemeint sind, passen Verbrauch und Erzeugung nicht mehr zusammen.

Der Stromverbraucher hat sich gefälligst anzupassen

Das ist keine neue Erkenntnis. Das wissen die Energiewende-Erdenker natürlich auch. Deshalb war deren Vision vom Land der stählernen Riesenwindräder und glitzernden Photovoltaikplatten immer mit der Idee verbunden, dass sich der Stromverbraucher gefälligst anzupassen hat. Im Privaten soll man die Waschmaschine so programmieren, dass sie erst dann loslegt, wenn genug Sonne scheint. Und Roberts Habecks Fixierung auf die elektrische Wärmepumpe hängt auch damit zusammen, dass solche Heizungen steuerbar sind. Wird es im Winter eng, weil es dunkel, kalt und windstill ist, können Stromnetzbetreiber den Verbrauch drosseln. Auch das ist ein zentrales Vorhaben der Bundesnetzagentur unter Klaus Müller und dessen Chef Habeck.

Jetzt ist eben auch noch die Industrie dran. Doch die wehrt sich. Denn was die Grünen nicht wahrhaben wollen oder absichtlich ignorieren: Etliche Produktionsprozesse, gerade in energieintensiven Branchen, sind auf kontinuierliche Bedingungen angewiesen. Man kann sie nicht einfach so aus- und wieder anschalten, weil es das von industriefernen Ökoromantikern ausgedachte Stromsystem gerade so verlangt. Und selbst wenn findige Ingenieure das irgendwie und ziemlich aufwendig hinbekommen sollten: Deutschland konkurriert als Industriestandort mit anderen Ländern, in denen der Strom weiterhin aus der Steckdose kommt. Und zwar nicht nur zuverlässiger, sondern auch billiger als bei uns. Es wird wirtschaftlich nicht funktionieren und dazu führen, das ganze Industriezweige abwandern.

Brandbrief an Habeck und Müller

Der Wirtschaftsrat der CDU, ein parteinaher aber unabhängiger Unternehmerverband, hat deshalb jetzt einen Brandbrief an Habeck und Müller gerichtet. Für viele Unternehmen sei eine Anpassung der Produktion an eine schwankende Stromerzeugung „technisch entweder gar nicht möglich oder sie führt zu einer derart schlechten Auslastung des Maschinenparks, dass deutsche Betriebe allein schon aufgrund der hohen Stückkosten im europäischen Wettbewerb hoffnungslos unterlegen wären“, schreiben die Präsidentin und der Generalsekretär des Wirtschaftsrats. „In keinem anderen Industrieland werden die Unternehmen mit fluktuierender, unplanbarer Stromversorgung konfrontiert. Dafür gibt es aber günstigere Strompreise, von Steuern und Abgaben ganz zu schweigen.“

Der Aufschrei kommt spät. Die Bundesnetzagentur hat ihre Eckpunkte schon im Juli veröffentlicht. Mitten in der politischen Sommerpause. Doch jetzt wurden einige aufgeweckt. Es ist höchste Zeit, die deutsche Energiepolitik vom Kopf auf die Füße zu stellen. Die Grünen sind dafür die falsche Partei. Wenn Deutschland als Industriestandort eine Zukunft haben will, muss es ihnen dieses Thema, das sie seit Jahrzehnten systematisch besetzen, wieder entreißen. Das wäre systemdienlich.