Es gibt Wahrheiten, die realisieren sich erst dann, wenn man sie an Leib und Seele zu spüren bekommt. Das gilt besonders für die oft schmerzhaften Wahrheiten im Bereich der Gesundheit. Erst wenn der hinterste Zahn gezogen und die letzte Sehkraft erloschen ist, wird mancher bemerken, dass er die sicherlich oft lästigen Empfehlungen seines Arztes vielleicht doch besser hätte beherzigen sollen. Und was auf Symptomebene gilt, das verliert leider auch bei der Finanzierung von Gesundheit nichts an Gültigkeit.

Wie lange schon etwa liest man hierzulande von den Schieflagen, ja vom drohenden Zusammenbruch des Gesundheitssystems und von der Rundumreformierung der Krankenkassen. Und was hat es da nicht alles schon für Reformvorschläge gegeben: Sie reichen von einem „Dreischichtenmodell mit einheitlicher Grundversorgung“ bis zum Komplettausstieg aus der bisherigen Zweiteilung der Krankenversicherung. Und die Drohungen des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenkassen vor immer höheren Zusatzbeiträgen gehört längst zur bundesrepublikanischen Routine, so wie die Klage über Pflegemangel oder die Warnung vor der nächsten Grippewelle.